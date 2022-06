100 anni Unione Industriali pisana

Pisa, 07 giugno 2022. Il sindaco di Pisa, Michele Conti, è intervenuto questa mattina all’evento per i 100 anni dell’Unione industriale pisana.

«Nell’ultima assemblea dell’Unione Industriali Pisana – ha detto il Sindaco – la presidente Patrizia Alma Pacini, che ringrazio per l’invito e la collaborazione proficua che abbiamo saputo instaurare in questi anni, in un passaggio del suo intervento disse che “Pisa ha dimostrato un’aumentata capacità di fare squadra tra imprese e università e centri di ricerca”. Questo è il valore aggiunto della nostra città e il punto di forza da valorizzare in un giorno di festa come questo. 100 anni fa, nel 1922, la nostra società era completamente diversa, così come il sistema produttivo. Con la nascita dell’Unione Industriali Pisana si aggiungeva un tassello importante del nostro sistema di relazioni territoriali, che da allora non ha mai mancato di essere da stimolo e da supporto alle imprese, alle amministrazioni locali e regionali, da motore di sviluppo per il progresso del nostro territorio.

Da allora, la società è cambiata, lo stesso fare industria è profondamente cambiato e nella nostra città, grazie al trasferimento tecnologico reso possibile dalla vicinanza fra ricerca e impresa, molte realtà hanno fatto successo e saputo coltivare talenti. In questi ultimi quattro anni, sono state molte le occasioni di confronto fra il Comune di Pisa e l’Unione Industriali e abbiamo attivato protocolli utili per la città che hanno trasformato le idee in progetti, con quella pragmaticità che appartiene agli imprenditori e ai buoni amministratori.

Perché non basta avere idee per la città, bisogna anche avere la capacità di renderle concrete per dare servizi ai cittadini e alle imprese, che non amano i voli pindarici senza una meta. Pensare globale e agire locale, è stato il metodo che ci siamo dati in questi anni. Tra le tante iniziative insieme mi piace qui ricordare che abbiamo sottoscritto e finanziato con oltre 1 milione di euro, fra Comune e Regione, l’accordo per la riqualificazione della zona produttiva di Ospedaletto, un’area di grande importanza per la nostra città, una zona di carattere strategico per promuovere la crescita della presenza produttiva, artigianale e industriale oltre che di servizi, non solo per Pisa ma per l’intera fascia costiera, anche grazie alla sua posizione geografica e all’ottimo collegamento stradale con tutta la Toscana, garantito dalla vicinanza con la FI-PI-LI e con l’Autostrada A1.

Abbiamo portato le nostre istanze al Tavolo Infrastrutture attivo presso la Camera di Commercio di Pisa, quelle che riguardano la viabilità e il reperimento delle risorse per una migliore logistica, elementi che permetterebbero il definitivo salto di qualità all’area di Ospedaletto. Teniamo presente che si tratta di un’area dove si sono già insediate importanti realtà industriali, di cui alcune fortemente basate sull’innovazione tecnologica, che hanno scelto l’area industriale di Pisa, proprio per sfruttare l’indotto di ricerca e di formazione d’eccellenza di cui dispone la nostra città grazie alla presenza del nostro prestigioso ateneo, delle scuole superiori di eccellenza e dei centri di ricerca. Su questo tema specifico, dove più attori sono coinvolti, bisogna fare di più e pretendere di più per la Toscana costiera.

Dobbiamo quindi continuare a lavorare insieme, istituzioni, associazioni e corpi intermedi, soprattutto per colmare il gap infrastrutturale ed essere competitivi e in grado di accogliere le opportunità di crescita del nostro territorio.

Ogni epoca ha le sue sfide da vincere – ha concluso il sindaco Conti -. E se oggi siamo qui a festeggiare i primi 100 anni di Confindustria Pisa è perché molte sono state vinte da chi ci ha preceduto. Adesso sta a tutti noi proseguire questo cammino per lo sviluppo e il benessere del nostro territorio e dei nostri cittadini.