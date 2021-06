110 Hertz Festival a Coltano dal 25 giugno al 10 luglio

Pisa, 16 giugno 2021. Dal 25 giugno al 10 luglio, nei fine-settimana, nello splendido scenario di Coltano (Pisa), nell’area della Villa Medicea, si terrà il 110 Hertz Festival, l’evento che vuole celebrare Marconi e la prima trasmissione radiofonica transoceanica da lui effettuata proprio 110 anni fa da Coltano. Due palchi, tre aree-spettacolo, 700 posti a sedere complessivi, sette giorni-evento, quattordici eventi di musica e teatro, sette spettacoli per bambini, e poi ancora dibattiti sulla radio, passeggiate artistiche, area mista con gastronomia e artigianato e una birreria full-time a cura de La Staffetta. Il Festiva, organizzato dal teatro Nuovo di Pisa in collaborazione la Proloco Coltano e con il patrocinio del Comune di Pisa, è stato presentato stamani a Palazzo Gambacorti alla presenza dell’assessore alla cultura Pierpaolo Magnani, del direttore del Teatro Nuovo Carlo Scorrano, del presidente della Proloco di Coltano Gino Stefanucci e del responsabile di Radio Coltano Marconi, Fabio Cosci.

“Ringraziamo Teatro Nuovo e Proloco di Coltano per l’organizzazione di questo nuovo festival – ha dichiarato l’assessore Pierpaolo Magnani -. Il Teatro Nuovo costituisce una realtà artistica vitale per la città, come ha saputo dimostrare anche durante la pandemia. Dare vita ad un festival in un luogo suggestivo e importante come Coltano, dove è partita la rivoluzione tecnologica che ha cambiato il mondo della comunicazione, è un bellissimo segnale di ripartenza degli eventi culturali a Pisa, che questa estate comporranno un’offerta ricca e di qualità. Sul progetto di recupero della Stazione Marconi, la nostra Amministrazione sta segnando un cambio di passo: ricordo che è stato stanziato 1 milione di euro nell’ultima variazione di bilancio, è stato intrapreso un percorso condiviso sia con le associazioni di Coltano che da anni stanno mantenendo accesa l’attenzione su Marconi, sia con le istituzioni culturali cittadine per reperire ulteriori fondi. Oltre a questo stiamo interloquendo con il Ministero dei Beni Culturali, che abbiamo coinvolto nel progetto di acquisizione e recupero. Un impegno su più fronti per far sì che siano mantenuti accessi i riflettori e si possa arrivare davvero a dare nuova vita alla Stazione di Marconi a Coltano.”

“Questo Festival – ha spiegato il direttore Carlo Scorrano – vuole celebrare la comunicazione e le connessioni relazionali entro cui essa si muove, consapevoli che lo spettacolo dal vivo rappresenta oggi una delle forme più alte e autentiche di comunicazione, nell’intento di rimettere in connessione, di ri-sintonizzare le città e la campagna, le generazioni fra loro, le diverse forme espressive, l’ideazione artistica e la libera fruizione”.

Fra gli artisti coinvolti nel Festival grandi nomi come avremo Tommaso Novi il 25 giugno, Ascanio Celestini sabato 26 giugno, Bobo Rondelli il 27, le nuove tendenze rap del territorio con Onda Rap il 2/7, il vortice della Musica tradizionale con #Musicapopolarenutefermare il 3/7, il talento straordinario di Marina Mulopulos il 9/7, l’organetto di Alessandro D’Alessandro accompagnato dalle parole di David Riondino il 10/7. Tutti gli spettacoli dal palco principale avranno inizio alle 22,30 e saranno preceduti alle 18,00 da una Camminata artistica a cura di Azul Teatro, alle 19,00 da uno spettacolo per bambini e alle 21,00 da un evento dal palco minore. Si avrà il tempo così, fra uno spettacolo e l’altro, di godersi l’immersione nella natura lussureggiante di Coltano, ristorarsi presso uno dei numerosi stand gastronomici e visitare la Villa Medicea o il mercatino dell’artigianato.

Il Festival è realizzato con il sostegno di alcuni sponsor del territorio: Loxos, Bimbi Educanti, Radio Coltano Marconi, Immobiliare Due Esse e la Banca di credito cooperativo di Pisa e Fornacette.