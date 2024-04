Il 18° Premio Corpo Guardie di Città è la prima Corsa patrocinata dallo Stato nella storia Ippica italiana La Corsa Nazionale Tris Quartè Quintè 18° Premio Corpo Guardie di Città, che si è disputata ieri Venerdì 12 Aprile 2024 alle ore 17:20 sulla pista del galoppo (tracciata nel 1829 da Leopoldo II di Lorena) dell’ Ippodromo San Rossore di Pisa (detto Prato degli Escoli) ha ottenuto, per la prima volta nella storia dell’ ippica italiana, il patrocinio del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste perchè è stata ritenuta una iniziativa a carattere nazionale di alto rilievo culturale, sociale, sportivo e storico. L’evento benefico, legato alla corsa ippica, ha una finalità ritenuta meritevole da parte del Cerimoniale di Stato perché presenta come scopo una raccolta fondi attraverso la vendita dei biglietti della lotteria di beneficenza e le iscrizioni al Torneo benefico di Burraco. Nel pomeriggio di ieri sono stati raccolti, in neanche tre ore, ben € 3.200,00 che saranno distribuiti in quota parte all’ Organizzazione Di Volontariato LA CITTA’ DEI BAMBINI di Padre Ernesto Saksida, alla ONLUS G.M.A. (Gruppo Missioni Africa), alla Fondazione Stella Maris e alla Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer. Mariano Bizzarri Ollandini, Presidente del Corpo Guardie di Città, ha dichiarato “ Ho apprezzato la grande partecipazione al nostro evento sportivo/benefico di raccolta fondi, c’è stata un’affluenza incredibile e siamo riusciti a raccogliere, in poche ore, un consistente importo da devolvere interamente in beneficenza grazie al contributo, alla generosità e al supporto di tanti amici che sono dei promemoria incoraggianti del perché io abbia creato questa raccolta fondi. Inoltre, l’aver ottenuto il patrocinio del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è un attestato che ci riempie di gioia, orgoglio e responsabilità perché ci è stato concesso dopo una lunga e accurata verifica della sussistenza dei requisiti nonché della validità della manifestazione, dell’affidabilità, della serietà dell’organizzazione e di noi promotori, con il parere dell’ Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Pisa – sulle iniziative oggetto di istruttoria. L’evento sportivo/benefico legato al Premio Ippico Corpo Guardie di Città è stato sempre patrocinato dalla Regione Toscana, dalla Provincia di Pisa e dal Comune di Pisa e con questo ulteriore riconoscimento del Cerimoniale di Stato ha assunto un grande valore significativo che suggella questo percorso inedito e congiunto del nostro Istituto di Vigilanza Privata con le più rappresentative fondazioni e associazioni ONLUS di volontariato che sostengono i bambini più bisognosi. Ci possiamo quindi fregiare di aver ottenuto questo importante riconoscimento a una corsa di cavalli per la prima volta nella storia dell’Ippica in Italia dal 1932. Ecco, quindi, che l’identità collettiva che dà vita all’evento sportivo a scopo benefico e che dà una forte connotazione sociale ed etica alla Corsa Ippica Nazionale Tris Quartè Quintè Premio Corpo Guardie di Città, rende la manifestazione all’insegna della responsabilità e della generosità perché a fianco dei progetti a sostegno dei bambini bisognosi di assistenza, cure, istruzione e formazione.”