A Casciana Alta al Teatro Rossini in scena “RACCONTI ALLO SPECCHIO”

Domenica 8 Dicembre vedrà Casciana Alta vestirsi a festa, grazie a una serie di eventi che renderanno vivace e movimentato il bellissimo borgo. Sin dalla mattina ci sarà il mercatino di Natale e alle 15,00 al Teatro Rossini, andrà in scena “RACCONTI ALLO SPECCHIO” a cura dei Cantieri Osso del Cane (ingresso gratuito).

A seguire sarà possibile vedere la proiezione del documentario e della bellissima mostra fotografica L’ORO IN BOCCA di Giacomo Saviozzi che dopo il successo di presenze a Sant’Ermo dello scorso 23 Novembre, si sposta a Casciana Alta al Teatro Rossini: sarà possibile visitarla su prenotazione dalle 18,00 alle 20,00 dal 3 al 7 Dicembre e per l’intera giornata dell’8 Dicembre. L’evento è realizzato anche grazie alla collaborazione con l’Associazione culturale Cascianese.

Il fotografo Giacomo Saviozzi racconta del suo lavoro con queste parole: “Ho scelto il bianco e nero come cifra stilistica perché “riduce” il racconto alle forme. Ho cercato nei gesti, negli sguardi degli anziani il loro “oro in bocca”, cercando così di farmi travolgere dalla loro presenza. Raccontare per immagini le loro emozioni, le storie, i dolori della guerra, i primi amori non è stato mai semplice ma è stato importante esserci, essere “insieme”. Ad accompagnare i visitatori della mostra “l’oro in bocca” ad entrare in empatia con i tanti anziani che ci hanno regalato le loro parole ci saranno le loro voci, in alcuni casi le lacrime ma ancora di più le fragorose risate che hanno accompagnato questo viaggio “Amarcord”. Un incontro “a veglia” con la memoria di una generazione. “

Il progetto di teatro sociale L’ORO IN BOCCA è stato realizzato per creare spazi creativi, di socializzazione e di crescita per gli oltre 80 anziani che hanno partecipato e al tempo stesso per raccogliere le preziose testimonianze di memorie e esperienze che costituiscono le radici della nostra identità. L’ORO IN BOCCA è a cura della Compagnia Semi Volanti, in collaborazione con Cantieri Osso del Cane e Associazione Buon Pro; è stato finanziato dalla Regione Toscana e da Banca D’Italia. Realizzato con il patrocinio delle Amministrazioni Comunali di Casciana Terme Lari e Ponsacco, ANPI Provincia di Pisa, Auser Ponsacco, UTE Ponsacco, Associazione Perignano Eventi, Associazione culturale cascianese, Comitato 28 Agosto.

La giornata proseguirà con il concerto lirico nella Chiesa di San Niccolò e l’apericena al Circolo Arci. Eva Malacarne, coordinatrice del progetto spiega: “da Luglio del 2023 un gruppo entusiasta di musiciste, attrici e attori, animatrici, tecnici, volontari/e, operatrici ha costruito un percorso ricco di emozioni e attività stimolanti che ci ha restituito una ricchezza immensa attraverso preziose testimonianze che saranno organizzate in documentari tematici, in futuro a disposizione per la didattica scolastica e la ricerca storica ed etnografica.