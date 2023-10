A Monteriggioni attesi oltre 700 bikers

Doveva essere la prova di apertura, a Monteriggioni invece si chiuderà la stagione della Coppa Toscana Mtb, esattamente come nel 2021. La 31esima edizione della Granfondo Castello di Monteriggioni si svolgerà infatti domenica, mettendo la parola fine al circuito toscano che solo domenica scorsa ha vissuto un altro capitolo con la Casentino Bike. A una settimana dalla disputa della manifestazione sono già oltre 700 coloro che hanno mandato la loro iscrizione, molti appartenenti al circuito come anche alla Deltos Cup, altri iscritti per la data primaverile, altri ancora nuovi entrati e c’è da auspicarsi che il totale delle presenze vada ancora aumentando con le adesioni in extremis, come sempre succede.

Il percorso, a causa delle note vicende che hanno portato al rinvio, è stato completamente rinnovato. La distanza da coprire è di 49 km per 1.300 metri di dislivello, partendo da Castellina Scalo per concludersi nell’originalissimo scenario del Castello di Monteriggioni, con moltissimi tratti assolutamente inediti. In alternativa c’è il percorso corto di 25 km per 650 metri, aperto ai cicloturisti.

Come detto c’è ancora tempo per iscriversi, al costo di 37 euro fino a giovedì, poi 47 euro nel weekend. Lo si potrà fare ai tavoli della segreteria in Piazza Bersaglieri a Castellina Scalo sabato dalle 15:30 alle 18:30 o domenica dalle 7:30 alle 9:00. Partenza alle ore 10:00 da Via Vitaliano Gianni. Al sabato di vigilia grande cena aperta a tutti organizzata dal rione Shanghai di Castellina Scalo dove domenica si svolgerà il pasta party con le premiazioni annesse. Cena a base di prodotti tipici e il pregiato vino del posto non mancherà…

Per informazioni: Team Bike Pionieri, https://www.gfcastellodimonteriggioni.it/