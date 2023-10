A Monteriggioni svetta la tricolore Mairhofer

C’era particolare attesa per il ritorno della GF del Castello di Monteriggioni che con le sue 31 edizioni all’attivo è una delle gare più antiche dell’intero calendario italiano della mountain bike. Non era solo perché era la tappa di chiusura della Coppa Toscana Mtb come anche della Deltos Cup, non era solo perché con essa in pratica si chiudeva la stagione dei grandi eventi di Mtb, ma anche perché c’era curiosità per prendere parte a una gara con percorso completamente rivoluzionato, dopo il forzato rinvio della scorsa primavera. La risposta del movimento è stata pienamente pari alle attese, dimostrando che la scelta del Team Bike Pionieri di rinviare la corsa (come nel 2021) pur di non saltare l’edizione è stata indovinata.

La concomitanza con altre gare, se da una parte ha impedito a molti big che erano soliti essere a Monteriggioni di prendere parte alla gara per precedenti impegni presi, dall’altra non ha intaccato l’aspetto agonistico della corsa. Chi ha accettato la possibilità di affrontare una classica del calendario italiano è stata la campionessa italiana in carica Sandra Mairhofer (Granbike Vc Torino), oltretutto pluricampionessa mondiale di winter triathlon. L’altoatesina ha dominato la corsa in 2h20’57” con 4’56” su Debora Piana (Team Cingolani) e 9’13” su Giorgia Giannotti (Pol.Vallerbike Castelfiorentino).

In campo maschile alla fine l’ha spuntata Filippo Bertone (Team Marchisio Bici) che sui 49 km per 1.300 metri del percorso è volato alla media di 24,923 kmh, chiudendo in 1h56’35”. Unico altro biker in grado di scendere sotto le 2 ore è stato Alessio Trabalza (Biking Racing Team) secondo con un distacco di 1’37”. Terza piazza per il laziale Samuele Giuseri (Piesse Cycling Team) a 2’25” precedendo in un’accesissima volata lunga Franco Casella (Pro Abruzzo Mtb).

Tanti hanno supportato gli organizzatori, dai partner istituzionali Provincia di Siena, Comune di Monteriggioni e Monteriggioni Turismo agli sponsor della corsa, in particolare ChiantiBanca, NamedSport, CST e Carrefour. Il prossimo anno la GF Castello di Monteriggioni tornerà alla sua collocazione abituale d’inizio primavera, come primo capitolo delle grandi classiche delle ruote grasse.