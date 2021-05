A San Rossore tutto pronto per il Longines FEI Endurance World Championship 2021

Pisa, 8 maggio 2021 – A due settimane dall’avvio del Longines FEI Endurance World Championship 2021, in programma il 22 maggio a San Rossore di Pisa, gli chef d’équipe delle Federazioni dei paesi partecipanti hanno ufficializzato i nomi dei cavalli e dei cavalieri (56% uomini e 44% donne), che si confronteranno sui 160 chilometri del percorso tracciato all’interno della Tenuta di San Rossore. Al via, fissato per le ore 7 dalla pista dell’ippodromo pisano, ci saranno binomi di 32 nazioni, 13 delle quali iscritte anche alla gara a squadre; cinque i continenti rappresentati.

Le definitive entries indicate dalle singole Federazioni confermano l’alto livello dei binomi iscritti al Longines FEI Endurance World Championship 2021. Le attenzioni maggiori saranno concentrate sul campione del mondo in carica, lo spagnolo Jaume Punti Dachs, in gara per difendere il titolo conquistato nel 2016 a Samorin (Slovacchia). A contendergli la vittoria ci saranno i migliori cavalieri del mondo, prima fra tutti sua moglie Maria Alvarez Ponton (Spagna), campionessa del mondo nel 2008 a Terengganu (Malesia) e nel 2010 a Lexington (Stati Uniti). Altrettanto accreditati sono lo spagnolo Alex Luque Moral e Sheikh Nasser Bin Hamad Al Khalifa (Bahrain), rispettivamente medaglia d’argento e medaglia di bronzo al campionato del mondo 2016 a Samorin.

32 NAZIONI RAPPRESENTATE – Pisa e la Toscana si preparano ad accogliere le delegazioni di Algeria, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Austria, Bahrain, Belgio, Bielorussia, Brasile, Bulgaria, Cile, Croazia, Emirati Arabi Uniti, Francia, Germania, Iraq, Irlanda, Italia, Lituania, Norvegia, Oman, Portogallo, R.E.F., Romania, Slovacchia, Spagna, Stati Uniti, Sudafrica, Svezia, Svizzera, Ungheria e Uruguay.

“Abbiamo apprezzato tutti gli sforzi del Comitato Organizzatore e della Federazione Italiana Sport Equestri che, con il breve tempo a disposizione, hanno creato un evento così importante, in una cornice unica come quella dell’ippodromo di San Rossore. E’ stato un significativo risultato e con un campo di atleti e cavalli di valenza mondiale siamo pronti per un fantastico evento di grande sport. – dice Christina Abu-Dayyeh, che recentemente è stata nominata Endurance Director della Federazione Equestre Internazionale (FEI) – Se da una parte è stata una immensa delusione aver dovuto rimandare l’edizione 2020 del Longines FEI Endurance World Championship per le problematiche dovute al Covid-19, dall’altra ci troviamo senza dubbio ad aver incrementato la nostra passione e il nostro impegno per rendere ancor più spettacolare l’edizione 2021″.

“Mentre procede a ritmo incessante la preparazione del field of play e del percorso di gara – spiega Gianluca Laliscia, Ceo e chairman di Sistemaeventi.it del Comitato organizzatore – non soltanto San Rossore, ma tutta la città di Pisa e la Toscana sembrano ripartire. Nonostante le difficoltà incontrate a causa della pandemia, siamo pronti ad accogliere in sicurezza le delegazioni che parteciperanno da tutto il mondo, consapevoli del fatto che questo grande evento ha un importante indotto economico per il comparto turistico-ricettivo, stimato tra gli 8 e i 10 milioni di euro”.