A Tirrenia il convegno “Attività fisica per la salute”

Pisa, 28 ottobre 2024 – Sport, salute, benessere e i benefici di una corretta e frequente attività fisica per persone e atleti di tutte le età. Questi i temi che verranno affrontati, grazie alla presenza di numerosi esperti, medici e addetti ai lavori, nel corso del convegno “Attività fisica per la salute” organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa in collaborazione con Uisp, Coni Toscana e Briefing Studio.

Il seminario è in programma mercoledì 6 novembre alle 17.30 presso il Centro Coni di Tirrenia. Ad aprire i lavori gli interventi del presidente di Confcommercio Provincia di Pisa Stefano Maestri Accesi e del responsabile progetti Uisp Regionale Toscano Verter Tursi. Relatori dell’incontro, moderato dal direttore generale di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli, saranno Monica Nannipieri (direttore Medicina dello Sport Ospedale di Cisanello), Diego Peroni (direttore Pediatria Ospedale Santa Chiara), Luca Puccetti (medico di Medicina generale e responsabile AFT Cascina), Stefano Taddei (direttore Medicina 1 Ospedale Santa Chiara) e Agostino Virdis (direttore Geriatria Ospedale Cisanello).

“Lo sport è veicolo di salute e benessere e volano per l’economia, come dimostrano i tanti avvenimenti sportivi che portano ricadute positive sul territorio” – afferma il presidente di Confcommercio Pisa Stefano Maestri Accesi – “Il convegno del 6 novembre è una grande opportunità che conferma la nostra capacità di fare sinergia e vogliamo ringraziare tutti coloro che parteciperanno a questo appuntamento in un centro d’eccellenza come il Coni di Tirrenia”.

“Un’iniziativa che ci permette di dialogare con una molteplicità di soggetti e ampliare la nostra attività sul territorio”. spiega il responsabile progetti Uisp Regionale Toscano Verter Tursi. “Produrre salute attraverso il movimento è un messaggio fondante per la nostra attività e proprio con l’obiettivo di stimolare ragazzi e ragazze a fare attività motoria stiamo conducendo un progetto che coinvolge oltre 200 scuole in Toscana” .

“Una realtà come Confcommercio Pisa che conta circa 6mila associati e quindi una comunità di quasi 30mila persone sull’intera provincia non può non pensare all’importanza che la salute e lo sport rivestono nella vita di tutti i giorni” – le parole del direttore generale di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli – “Un appuntamento veramente importante perché in grado di offrire spunti interessanti per le attività sportive, grazie agli interventi tecnici di medici specializzati, ma anche come stimolo per intraprendere una sana attività motoria”.

“Apprezziamo il valore di un’iniziativa che avrà il merito di far conoscere e appofondire ad ogni partecipante gli aspetti più importanti della salute fisica correlata allo sport” dichiara l’assessore al Turismo del Comune di Pisa Paolo Pesciatini.

“Lo sport fa bene alla salute, è una dimostrazione scientifica e troppo spesso ce ne dimentichiamo” afferma il dottor Stefano Taddei, direttore del reaperto di Medicina 1 dell’Ospedale Santa Chiara di Pisa – “Sono innumerevoli i benefici di un’attività fisica attiva ad alta intensità, ad esempio per la prevenzione di malattie cardiovascolari, ma anche a livello metabolico, per la prevenzione dell’invecchiamento cerebrale e della demenza senile”.

“Mettiamo in campo ogni energia a disposizione” – l’invito del medico di medicina generale e segretario provinciale Fimmg Pisa Luca Puccetti – “l’attività fisica svolta in un modo corretto e adattata alle esigenze delle singole persone porta indubbiamente benefici ad ogni età”.

“La nostra agenzia formativa è specializzata nel settore socio-sanitario e abbiamo aderito con piacere a questa iniziativa che rientra perfettamente nel nostro ambito di intervento” spiega il fondatore di Briefing Studio, Valter Metta, mentre il presidente ConfLitorale Confcommercio Pisa Luca Ravagni ribadisce “l’importanza di una realtà meravigliosa come il Centro Coni di Tirrenia che abbiamo la fortuna di avere sul nostro territorio e che offre a oltre 20mila persone provenienti da tutto il mondo la possibilità di allenarsi in una struttura d’eccellenza”.

L’incontro affronterà i molteplici aspetti legati all’importanza dell’attività fisica da svolgersi a qualsiasi livello e dei benefici per la salute e il benessere della persona, attraverso le testimonianze di medici e dirigenti di associazioni e società sportive del territorio.

Numerosi e interessanti per ogni fascia di età i temi del convegno, dall’importanza della prescrizione all’attività motoria e all’esercizio fisico nei soggetti affetti da diabete mellito alla buona pratica dell’attività fisica nei bambini, i benefici dell’attività fisica per gli anziani fino alle leggende, luoghi comuni e realtà scientifica su ipertensione e attività fisica.