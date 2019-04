Agrifiera 2019: Agricoltura, Scienza, Ambiente, Territorio. Dal 24 aprile al 5 maggio

San Giuliano Terme (Pisa), venerdì 19 aprile 2019 – Centoundici edizioni per una fiera sempre capace di rinnovarsi. Agrifiera sta per iniziare e il Parco della Pace “Tiziano Terzani” di Pontasserchio (nel Comune di San Giuliano Terme) si prepara a ospitare la centoundicesima edizione della kermesse squisitamente locale dedicata ad agricoltura, scienza, ambiente e territorio. La manifestazione, che ogni anno ospita oltre 100 mila visitatori e avrà luogo dal 24 aprile al 5 maggio 2019, è promossa dal Comune di San Giuliano Terme e da GeSTe, con l’organizzazione tecnica di Alterego Fiere. Per dieci giorni, il Parco della Pace e il borgo di Pontasserchio si animeranno con attività e spazi dedicati all’agricoltura, alla zootecnica, ai fiori, all’artigianato, all’equitazione e alle produzioni enogastronomiche d’eccellenza del territorio.

“Ospite” d’onore il Monte Pisano, ancora più al centro di una fiera che non ha mai smesso di promuoverlo e coinvolgerlo. Ma quest’anno, dopo il terribile incendio dello scorso settembre, l’impegno deve essere maggiore. E così sarà, con promozione di prodotti, incontri, dibattiti, mostre e degustazioni per rafforzare un legame indissolubile. Ma Agrifiera non finirà il 5 maggio. L’11 e il 12, infatti, sempre nel Parco della Pace di Pontasserchio, andrà in scena AuserisCon, il primo festival di comics, games and cosplay del comune di San Giuliano Terme. L’evento nasce da un ambizioso progetto organizzativo dell’associazione Fugico e patrocinato dal Comune termale per avvicinare grandi e piccoli al mondo del fumetto, dei giochi di ruolo e dei cosplayer. Confermate la presenza di Agrilocanda, il ristorante gestito dalla società Geste, e l’importante collaborazione con il Centro di ricerche agroambientali “Enrico Avanzi”, uno dei più grandi d’Europa per lo studio dei sistemi agricoli sostenibili. E poi agricoltura, benessere, enogastronomia, equitazione, florovivaismo, giardinaggio, tempo libero, zootecnia: da sempre punti fermi di Agrifiera, anche quest’anno saranno una certezza per i visitatori.

Non mancheranno le aree dedicate all’olio extravergine dei Monti Pisani e l’immancabile torta co’ bischeri, i laboratori e le degustazioni. Tutti i giorni saranno attivi vari laboratori per bambini e adulti, nell’area Agrihorse e nell’Agriranch, con punto di sosta, di ristoro e d’incontro di cavalieri, associazioni equestri, zoofile, cinofile. Immancabili l’Agridance e l’Agriarena, dove il ballo country, le esibizioni delle scuole del territorio e dei vari artisti intratterranno il pubblico.

La decisione dell’amministrazione di dedicare l’area al Monte Pisano ha comportato una significativa modifica degli spazi per gli espositori. Per la struttura, si è creata un’area mostre, dove saranno ospitate due differenti esposizioni. La prima è “Noi siamo di più”, una mostra itinerante sull’incendio del Monte Pisano organizzata da Arci e Cesvot con 74 foto. La seconda è “Foto di farfalle e sculture dalle radici del Monte Pisano”, curata da Luigi Polito e dall’associazione La Voce del Serchio. In entrambi i casi tutti gli incassi per donazioni o acquisto foto verranno devoluti alle iniziative per il Monte Pisano. Per quanto riguarda gli espositori, ci sarà una specifica area illustrativa delle aziende del Monte Pisano, dove la Strada dell’Olio, il Centro Commerciale Naturale di Calci, diverse aziende di Calci, Vicopisano, San Giuliano Terme e Vecchiano faranno in parte attività di vendita e in parte distribuzione di materiale informativo sulle produzioni del territorio.

Ci sarà la consueta presenza di alcune eccellenze agricole della zona in varie categorie produttive (vino, olio, ortaggi, miele, dolci, chiocciole, distillati, salumi di cinta senese e formaggi). Ci saranno anche nuovi produttori grazie alla collaborazione con la Cna di Pisa. Tornerà, infine, la giornata del territorio: domenica 28 aprile i cittadini del Comune di San Giuliano Terme potranno entrare in Agrifiera gratuitamente. Basterà mostrare all’ingresso il documento attestante la residenza.

I giorni a ingresso gratuito per tutti saranno: mercoledì 24 aprile, venerdì 26 aprile, lunedì 29 aprile, giovedì 2 e venerdì 3 maggio. Per gli altri giorni è previsto un biglietto d’ingresso a 4 euro a persona. Entrano gratis i bambini fino a 10 anni, gli over 70 e le persone non autosufficienti con accompagnatore. È consentito l’ingresso ai cani se tenuti al guinzaglio. Come di consueto, nei giorni festivi sarà operativo un servizio bus navetta: 25, 28, aprile, 1° e 5 maggio. Capolinea San Giuliano Terme e Parco della Pace, fermata intermedia Orzignano. La corsa di andata e ritorno costa 1 euro e 50 a persona, i bambini non pagano. Il bus si ferma anche alla Fondazione Ceratelli, di cui si consiglia una visita all’interno. La Fondazione Cerratelli ha raccolto il patrimonio inestimabile e l’eredità della famosa Casa d’arte fiorentina. I circa 25mila costumi e 20mila fra locandine di film, foto di scena, manifesti e bozzetti sono oggi conservati e disponibili al pubblico in una struttura di 1800mq a San Giuliano Terme.