Al Civico 14 Libreria la TAPPA del Giazira d’Italia

Sabato 27 maggio ore 17.30 Civico 14 Libreria TAPPA del Giazira d’Italia, progetto ideato da Cristiano Marti, editore e appassionato ciclista, presenta il libro “Letteratura a tavola”, Ed. Giazira scritture.

Cristiano è un giovane di Noicattaro, fondatore di Giazira Scritture, una piccola casa editrice che nel 2023 spegnerà le prime dieci candeline: anni densi di iniziative, offrendo spazio a tematiche che valorizzano il territorio e che hanno portato il nostro in giro per scuole, associazioni, rassegne letterarie lungo la Puglia e non solo. È con questo spirito che nasce il Giazira d’Italia, che attraverserà lo Stivale da Bari a Garbagnate Milanese in sella alla sua bici per raccontare la storia della Giazira scritture, i libri e i suoi autori e autrici.

“L’idea è maturata durante il lockdown, quando ho riscoperto la bicicletta – spiega Cristiano – di cui sono appassionato. La bicicletta è il mezzo ideale per creare condivisione: si pensi al cicloturismo, alla mobilità sostenibile nelle nostre città. Bici e libri creano un connubio ‘avventuroso’, costituiscono un miscuglio di linguaggi che entrano in dialogano”.

In questa occasione verrà presentato il libro di Giovanni Lacoppola “Letteratura a tavola”:

un’avventura fra i sapori delle pagine e i profumi della cucina. Un percorso che va dai segreti delle opere ai più stuzzicanti accorgimenti per le ricette. Questo libro è un appassionato viaggio che porterà il lettore alla scoperta della letteratura italiana dal Duecento al Novecento; un viaggio che corre in parallelo fra i libri e la tavola. L’autore, infatti, ha condotto una meticolosa ricerca su quali sono stati i piatti, le preferenze, le abitudini alimentari dei più grandi autori del Belpaese, riportandone le ricette, facili da preparare, uniche nel loro ammaliante sapore mediterraneo.