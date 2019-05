Al via la 64^ Regata delle Antiche Repubbliche Marinare

Pisa, mercoledì 29 maggio 2019 – La Città saluta l’equipaggio del “Galeone Rosso” in partenza per Venezia. Sabato 1 giugno la sfida in laguna. Il sindaco Conti consegna la bandiera al timoniere. Si rinnova per Pisa l’appuntamento con la Regata delle Antiche Repubbliche Marinare che per la 64esima edizione sarà ospitata a Venezia venerdì 31 maggio e sabato 1 giugno prossimi. Questa mattina in Sala Baleari di Palazzo Gambacorti è stato presentato l’equipaggio del Galeone Rosso alla presenza del sindaco di Pisa, Michele Conti, che come tradizione ha consegnato al timoniere Gabriele Ciulli la bandiera del Galeone Rosso.

«Auguro – ha detto il Sindaco – a tutto l’equipaggio un sentito in bocca al lupo con l’auspicio di conseguire un buon risultato e portare alta la bandiera di Pisa. Tengo particolarmente a questa manifestazione che ebbe le sue origini proprio qui e che apre il calendario del Giugno Pisano. Per questo sarò a Venezia per farvi sentire la vicinanza di tutta la Città. Un ringraziamento a quanti per tutto l’anno si impegnano per questo appuntamento, in particolare i nostri ragazzi che si allenano sull’Arno e contribuiscono così a renderlo vivo e possono essere punto di ripartenza per tutte le attività che si possono svolgere sul fiume, come accade in altre grandi città europee».

Il programma a Venezia prevede venerdì 31 il Corteo storico con la sfilata delle delegazioni di Amalfi, Genova, Pisa e Venezia a partire dalle ore 18.30 da piazza San Marco, poi lungo la Riva degli Schiavoni fino a via Garibaldi. Alle ore 19.45 in Esedra di via Garibaldi la Cerimonia di presentazione degli equipaggi dei Galeoni. Infine, alle ore 20.30 il concerto dei Batisto Coco. Sabato 1 giugno, alle ore 10.00 in Palazzo Ducale (Sala dello Scrutinio) il gemellaggio Anpas, Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (a cura della Croce Verde Mestre) e la Cerimonia del Gemellaggio Adriatico della Festa della Sensa con le città delle Repubbliche Marinare, Genova, Amalfi e Pisa; a seguire la consegna del Premio “Osella d’oro della Sensa 2019”. Nel pomeriggio alle ore 19.00 in Bacino di San Marco la Regata dei Galeoni, lungo il percorso di 2.000 metri dai Giardini di S. Elena lungo il Bacino di San Marco fino al traguardo al Campo della Salute (Canal Grande). A seguire la premiazione degli equipaggi in Campo della Salute. La Regata sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai2 a partire dalle ore 18.50 alle 19.40. Maggiori informazioni sul sito ufficiale www.repubblichemarinare.org – Insieme ai Comuni di Amalfi, Genova e Venezia è stato creato su Facebook l’evento: https://www.facebook.com/events/2082520992046336/