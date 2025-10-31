Al via la nuova edizione del Lucca Comics dal titolo “French Kiss”

LUCCA, 29 ottobre 2025 — Inaugurata nel prestigioso Teatro del Giglio Giacomo Puccini la nuova edizione del Lucca Comics & Games dal titolo French Kiss (“bacio alla francese”). Davanti alle autorità civili, militari e religiose, il direttore del festival Emanuele Vietina ha dato il via alla fiera del fumetto più importante d’Europa, quest’anno incentrato sul tema dell’amore e del legame fra Italia e Francia, un legame storico, culturale e artistico.

Sul palco, molti ospiti d’oltralpe: l’illustratrice Rébecca Dautremer, autrice del poster del festival dal titolo “Sei personaggi in cerca di un bacio”, il celebre regista Luc Besson con il suo nuovo film “Dracula – L’amore perduto”, ma anche l’ambasciatore francese Martin Briens, il quale ha rimarcato il legame fra i due Paesi europei.

Dautremer e Besson, i quali hanno impresso le mani nel cemento fresco per la Lucca Walk of Fame, hanno mandato un messaggio di speranza, sottolineando come l’arte sia un atto d’amore, capace di influenzare positivamente le persone.

Sono successivamente intervenuti il Sindaco di Lucca Mario Pardini e il Ministro della Cultura Alessandro Giuli, il quale ha sottolineato come il fumetto sia Arte a tutti gli effetti, capace di «educazione sentimentale». Il Ministro ha quindi promesso la costruzione del Museo del Fumetto a Lucca, oltre ad un decreto che permetterà di stanziare 750 mila euro per i festival del fumetto che si svolgeranno dal 2026.

Il fumetto è dunque passione, capace di unire popoli e culture differenti, in un Lucca Comics sempre più internazionale: dal Giappone, Tetsuo Hara, leggendario autore di Hokuto no Ken (Ken il Guerriero), che regalerà ai fan un omaggio alla passione italiana per il manga, fino agli Stati Uniti con John Romita Jr., icona Marvel che firmerà copie e disegnerà dal vivo all’Auditorium San Romano. Non mancheranno le voci del fantasy, con Holly Black e Cassandra Clare in un dialogo imperdibile al Teatro del Giglio, e le anteprime cinematografiche, come il fan screening di Frankenstein di Guillermo del Toro al Cinema Astra.

Le proposte del festival continuano con la cerimonia di premiazione dei Lucca Comics & Games Awards che illuminerà il palco del Teatro del Giglio, celebrando le eccellenze del fumetto e del gioco, mentre l’Area Movie esploderà con The Traitors Italia su Prime Video e le sigle dance di Siglemania. E per i più piccoli, laboratori Pokémon al Family Palace e lo show cooking di Damiano Carrara al Real Collegio.

Lucca Comics & Games 2025, con il suo French Kiss, non è solo una fiera: è un bacio collettivo alla creatività, un ponte tra generazioni e confini che, come ha ricordato Vietina, «nasce da un’idea che accende l’immaginazione». Fino al 2 novembre, la città toscana si trasformerà quindi in un’immensa pagina a fumetti, pronta a ispirare e unire.