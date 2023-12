Alla Città del Teatro arriva il carnet di Natale super scontato!

In occasione delle festività La Città del Teatro di Cascina lancia il carnet di Natale da regalare (o regalarsi) con 3 spettacoli della Stagione teatrale 2023/2024 a soli 45€.

Tanti titoli e artisti tra cui scegliere partendo dagli spettacoli in sala Franca Rame & Dario Fo: da Pippo Delbono con Amore (19 dicembre in esclusiva toscana), a Elio Germano e Teho Teardo con Paradiso XXXIII (19 gennaio), per continuare con Sabina Guzzanti e Giorgio Tirabassi in Le verdi colline dell’Africa (in prima nazionale il 1° febbraio), C’eravamo forse amati con Antonio Catania e Tiziana Foschi (17 febbraio), Love Me.Due pezzi di Antonio Tarantino con Licia Lanera (2 marzo), Una relazione per un’Accademia (14 marzo) con Tommaso Ragno, Emma Dante in anteprima toscana con Re Chicchinella il 5 aprile, e l’(H)amleto il progetto speciale di Fondazione Sipario Toscana e Factory compagnia Transadriatica il 20 aprile.

Ed in sala Margherita Hack si potrà scegliere tra giovani compagnie e artisti storici come Agnese Fallongo in Letizia va alla guerra (27 gennaio), Socialmente con Francesco Alberici e Claudia Marsicano (3 febbraio), L’Oreste di Francesco Niccolini

con Claudio Casadio (12 aprile), Debora Mattiello in Italian Jobs (3 maggio).

Spettacoli per tutti i gusti per un regalo unico e particolare.

Il carnet, composto da 3 biglietti singoli, potrà essere acquistato esclusivamente presso la biglietteria del teatro

dal lunedì al venerdì 10-14, il mercoledì 10-14 e 17-19, il sabato 10-13.

Info 050.744400-345.8212494

biglietteria@lacittadelteatro.it

La Città del Teatro via Tosco Romagnola 656 Cascina – Pisa

www.lacittadelteatro.it