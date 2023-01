Alla Città del Teatro di Cascina il nuovo spettacolo di Chiara Francini

Sabato 14 gennaio alle ore 21.00 alla Città del Teatro sarà in scena la straordinaria Chiara Francini con il suo nuovo spettacolo: “Una ragazza come io”.

Un frizzante monologo, cucito su di lei, uno show che unisce comicità e intrattenimento tra citazioni, remake, gag e sapiente umorismo, in un gioco di contrasti eleganti. L’atmosfera, divertente ma sofisticata, è unica nel suo genere, accattivante, molto originale. Un piccolo gran varietà, con musica ed effetti speciali.

«È uno spettacolo in cui ripercorro la mia vita,- racconta l’attrice – unica eppure così simile a quella di tanti altri: l’infanzia di paese, i nonni con cui sono cresciuta, la famiglia matriarcale, l’adolescenza, il percorso di ragazza di provincia sano e caparbio, la fierezza dell’essere ora e sempre una diversa, una strana, una fuoriposto, un’inadeguata, una parvenue.

Con sarcasmo, vita, malinconia e carne racconto cosa significa, per me, essere una donna oggi e lo faccio in modo rivoluzionario: dicendo la verità.

Con ironia, lucine e con molti alberi di Natale.

Una ragazza come io.»

La sua vita, unica eppure così simile a quella di tanti altri: la provincia italiana, le case popolari, i genitori sempre al lavoro, l’affetto dei nonni, un mondo di cortili, di finestre che danno sulla vita vera, l’infanzia, l’adolescenza, l’approdo in un liceo della buona borghesia dove la diversità di una ragazza di paese è netta.

Un monologo che convince, tra ironia, senso dell’umorismo e la consapevolezza che nello spazio, tra i nostri talenti e i nostri limiti, risiede la possibilità di essere unici.

Lo spettacolo è scritto da Chiara Francini e Nicola Borghesi che ne cura anche la regia, le musiche dal vivo sono di Francesco Leineri, il disegno luci è di Giuseppe Filipponio, le scene sono di Katia Titolo.

Una produzione Pierfrancesco Pisani e Isabella Borettini per Infinito Teatro.

