Domenica 6 novembre alle ore 17.00 alla Città del Teatro di Cascina la Compagnia Burambò presenta ESTERINA CENTOVESTITI spettacolo Vincitore PREMIO EOLO AWARD 2022 come Miglior Spettacolo per l’Infanzia e la Gioventù con la seguente motivazione: Uno spettacolo importante per ribadire a noi, ma soprattutto ai ragazzi, che ciò che appare a volte non è come davvero è, e che bisogna gustare tutto ciò che la vita ci regala, senza pregiudizi.

Lo spettacolo, dedicato ai bambini dai 6 anni, racconta la storia di Lucia, una bambina di quinta elementare, alle prese con l’arrivo in classe di Esterina, una nuova compagna cui per condizione economica ed estrazione sociale, sembra negata la possibilità di scegliere la propria vita e che, come sempre accade nelle dinamiche infantili ed adolescenziali, viene per questo emarginata e schernita.

Esterina ha il corpo grande, le mani rovinate, parla in modo strano, ha il colletto del grembiule sempre stropicciato e indossa sempre gli stessi pantaloni… eppure dice di avere 100 vestiti nell’armadio.

Il cuore in tumulto, Lucia affronta le prime preziose domande su come ci si debba porre davanti alla prepotenza di chi non è capace di manifestare accoglienza e comprensione. Una storia che tutti conosciamo in qualche modo, perché tutti abbiamo attraversato quell’età fragile in cui ci si affaccia al mondo e le emozioni si accavallano repentine, e sempre nuovi, improvvisi e incomprensibili perché si affacciano al cuore e alla mente.

Eppure, come spesso accade, le cose che non si riescono a capire, nel tempo, trovano una definizione e alla fine si rivelano fondamentali per la crescita di una bambina di dieci anni.

Le vicende della storia mettono in luce le gioie e i dolori, le riflessioni più intime, le domande esistenziali, i perché inspiegabili di quell’età fragile e potente al tempo stesso.

È una narrazione non prevedibile, tutt’altro che lineare che fa lo spettatore appassionato e coinvolto.

Servendosi solo di tre sedie e una cornice, Daria Paoletta, aiutata da Enrico Messina per luci, scena e regia, ci regala un’ora pervasa da profumo d’infanzia, dove sempre le parole, collegandosi ai gesti, diventano immagini nitidissime, intrise di forte, poetica sostanza”.

Daria Paoletti sarà in scena nei panni di Lucia, dando voce e corpo a questo racconto intenso di emozioni e di sorprese continue.

La regia sapiente è di Enrico Messina di Armamaxa Teatro.

Informazioni e programma www.lacittadelteatro.it

Biglietti da 5 a 7,50€ +dp

