Amici di Pisa interviene sull’aeroporto

Pisa, 29 dicembre 2022 – Riceviamo e pubblichiamo un comunicato dell’Associazione Amici di Pisa e altre in merito alla situazione dell’aeroporto. “Nel romanzo “i Promessi Sposi” si racconta che Renzo, per riuscire a sposare Lucia, nonostante gli ostacoli posti dai Bravi di Don Rodrigo (Il matrimonio non s’ha da fare), si recò dall’avvocato Azzeccagarbugli e per ricompensarlo, portò in dono, trasportandoli a testa in giù, quattro capponi che, nonostante l’infelice posizione, invece di preoccuparsi della fine che li aspettava, si beccavano tra loro.” Così si legge nel comunicato, che prosegue:

“Metaforicamente la parabola dei capponi si attaglia alla vicenda del Galilei, con la differenza che il matrimonio, s’era da fare e s’è fatto, e i polli nostrani hanno continuato a i beccarsi tra loro, invece di fare fronte comune. Tuttora continuano ad accusarsi degli insuccessi comuni, sfuggendo alle proprie responsabilità, alla Don Abbondio, o a complicare le cose, da veri Azzeccagarbugli, invece di coalizzarsi nell’interesse reciproco. Temiamo che, in vista delle prossime elezioni amministrative, la musica non cambierà, con il risultato che tra i litiganti, i fiorentini continueranno a godere, visti i presupposti e gli orizzonti temporali posti dal nuovo Piano Nazionale degli Aeroporti-PNA (Vespucci-strategico, Galilei-no e non più considerato di vocazione intercontinentale) e dal Progetto del nuovo aeroporto fiorentino. Per quest’ultimo è previsto uno scenario medio di 5,8 milioni di passeggeri, ma che al realizzarsi di prospettive ottimistiche, potrebbe arrivare a 6,9, a fronte dei 6,5 della capacità del terminal pisano, previsto dal Master Plan 2018/28, di T. A, ma che ancora deve veder la luce.

Occorre ribadire che l’obiettivo dei 6,5 mil. di passeggeri per il Galilei era già previsto, dal 2014, da SAT, che anzi, in autofinanziamento si prevedeva arrivare fino a 7milioni di passeggeri.

Di fronte a queste prospettive speriamo che i capponi pisani non continuino a litigare e si coalizzino per non finire nel pentolone fiorentino.”

Dr. Gianni Conzadori, a nome di: C.P.A.T.A. (Comitato Piccoli Azionisti di Toscana Aeroporti); Associazione degli Amici di Pisahttps://associazioneamicidipisa.it/ ;Movimento O.P.I. (Orgoglio Partite I.V.A.) http://www.orgogliopartiteiva.it/blog/orgoglio-partite-iva-apre-la-prima-sede-regionale-a-cascina Compagnia di Calci https://www.facebook.com/profile.php?id=100076012422158; Associazione Ponte di Mezzohttps://www.acppontedimezzo.it/ . Associazione delle Colline Pisane.