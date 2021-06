Anna Ferretti coordinatrice provinciale di Italia Viva

Pisa, 8 giugno 2021 – Il Presidente nazionale del Partito Ettore Rosato ed il Coordinatore Regionale Nicola Danti hanno annunciato che Anna Ferretti, insegnante in pensione di Capannoli, è la nuova coordinatrice provinciale di Italia Viva, affiancando in questo ruolo Michele Passarelli Lio.

“Vogliamo ringraziare, si legge in un comunicato, Martina Guarnacci che ha coordinato il Partito in questo ultimo anno, che per motivi legati alla sua professione, si trasferirà fuori provincia per lunghi periodi dell’anno; Martina resta generosamente a disposizione del Partito ed anche per questo non possiamo che ringraziarla”

“Anna Ferretti ha insegnato materie artistiche nella provincia di Pisa dal 1987, sempre attiva nell’associazionismo cattolico, da sempre impegnata in Politica, è stata consigliere comunale del Comune di Capannoli dal 2009 al 2019”

“Siamo certi che Anna, porterà la sua esperienza ed il suo entusiasmo alla guida del nostro Partito provinciale, si legge in conclusione; Italia Viva è riuscita in questi ultimi mesi ad imporre una svolta al governo del nostro paese e sta lavorando, con centinaia di iniziative in tutta Italia, perché merito e competenze siano i valori di riferimento di chi ci governa. Persone come Anna, Martina e Michele, come tutti i nostri coordinatori, sono l’esempio di chi fa Politica, liberamente e con tanta passione, proprio per raggiungere questi obiettivi per la collettività.