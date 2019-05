Artigianato&Aperitivo, torna il trekking urbano tra le botteghe toscane

Firenze, lunedì 27 maggio 2019 – Firenze, Prato, Pistoia e Siena legate da un filo stretto e prezioso: l’artigianato artistico. 22 incontri per conoscere la vera anima dei capoluoghi toscani. Un patrimonio da scoprire seguendo le tracce della tradizione e della bellezza, per conoscere e promuovere mestieri antichi e affascinanti, che sanno guardare al futuro grazie alla passione dei maestri artigiani. Artigianato&Aperitivo, l’iniziativa firmata Artex-Centro per l’Artigianato artistico e tradizionale della Toscana, in collaborazione con Officina Creativa e Andare a Zonzo, ritorna per rispondere alle tante richieste di adesioni registrate negli appuntamenti scorsi. Tappe sempre partecipate, spesso da tutto esaurito, che ora si allargano a nuove città per riscoprire e apprezzare al meglio i lavori nelle botteghe artigiane. Da fine maggio, per tutta l’estate, un calendario di 9 appuntamenti. Poi tra settembre e ottobre altre 13 tappe, tutti percorsi di trekking urbano inediti e suggestivi. “Ogni anno l’evento si rafforza, cresce e coinvolge sempre più botteghe e maestri artigiani – afferma Giovanni Lamioni, presidente di Artex – La risposta dei toscani è stata fin qui entusiasmante. Hanno apprezzato la nuova prospettiva con cui vogliamo rappresentare la regione, attraverso la bellezza dell’artigianato artistico che racchiude l’essenza stessa dei territori, la loro cultura e tradizione. Ringrazio gli artigiani e le guide che in ogni tappa danno sempre il meglio”

“Continuano le iniziative di valorizzazione dell’artigianato toscano toccando quattro capoluoghi che sono altamente rappresentativi della capacità manuale e artistica dei nostri maestri artigiani – commenta Stefano Ciuoffo assessore regionale alle Attività produttive – L’impegno della Regione insieme alle categorie punta con occasioni come queste a mettere in risalto i lati nascosti che stanno dietro le nostre produzioni diventando motivo di attrazione per un pubblico di toscani ma anche di turisti, affascinati sempre più dal made in Tuscany”. Informazioni, costi e prenotazioni su www.andareazonzo.com/urbano. Programma completo su www.toscana.artour.it.