ASSEGNATI I DIGITAL360 AWARDS 2019

Milano, lunedì 8 Luglio 2019 – NetApp, nella categoria “Big Data Analytics”, con il progetto di Data Driven Digital Transformation di Ducati; Cloud4Wi, nella categoria “CRM e Soluzioni per Marketing e Vendite”, con il progetto Personalizzare l’esperienza dei clienti con i customer insight; Agile Lab Srl, nella categoria “Internet of Things”, con il progetto Orchestratore IoT; Guttadauro Computers & Software Srl nella categoria “Mobile Business”, con il progetto Stockstore Mobile POS; X DataNet Srl, nella categoria “Smart Working, Gestione documentale e Collaboration”, con il progetto CDA on Board per Banca Popolare Etica; Digital Technologies Srl, nella categoria “Soluzioni B2b e di eSupply Chain”, per il progetto Un ecosistema integrato per la gestione della fatturazione elettronica nel settore della vendita diretta; Alosys Communication Srl, nella categoria “Soluzioni Infrastrutturali”, per il progetto Alosys Switch.

Sono i vincitori della quarta edizione dei Digital360 Awards, gli autori dei sette migliori progetti di innovazione digitale in Italia, selezionati da una giuria composta da oltre 100 CIO e top manager delle più importanti organizzazioni pubbliche e private del Paese. Sette esempi di successo nell’uso delle nuove tecnologie – dai Big Data all’Internet of Things, dall’eSupply Chain allo Smart Working, dal Mobile Business al CRM – scelti secondo criteri di originalità, benefici concreti e replicabilità, in ogni settore di business. Alosys Communication Srl ha ricevuto anche il Premio Speciale Digital Transformation.

I Digital360 Awards 2019 sono un’iniziativa del Gruppo Digital360 per promuovere la cultura dell’innovazione e dell’imprenditorialità in ambito digitale, generando un meccanismo virtuoso di condivisione delle esperienze tra imprese, fornitori, startup, istituzioni e centri di ricerca. I sette progetti vincitori sono stati selezionati tra i 29 finalisti che hanno avuto l’opportunità di presentarsi attraverso pitch mirati della fase finale del contest: tre giorni outdoor organizzati a Lazise (VR) con momenti di confronto, approfondimento e networking tra aziende e startup e la presenza dei principali vendor ICT, che hanno illustrato le evoluzioni digitali dei prossimi anni[1]. Quest’anno la manifestazione è stata realizzata in collaborazione con CIOSummIT 2019, l’evento promosso dalle principali associazioni italiane dei CIO, e ha visto la partecipazione di oltre 150 CIO delle più importanti organizzazioni pubbliche e private italiane.

Ospite speciale Ali Safavi di Plug and Play Tech Center, arrivato direttamente da San Francisco per parlare di uno dei più importanti acceleratori d’impresa del mondo, “a caccia” di startup e di opportunità di “exit” anche in Italia.

“Siamo molto soddisfatti dell’esito di questa quarta edizione dei Digital360 Awards, che, grazie alla collaborazione con il CIOSummIT 2019, ha radunato per tre giorni la più grande community italiana di CIO: oltre 150 – dice Andrea Rangone (nella foto), CEO di Digital360 -. Sono loro i manager a cui è affidato il ruolo strategico di promuovere l’innovazione digitale, di cavalcare la quarta rivoluzione industriale, quella dell’Internet delle cose, dei Big Data, dell’Intelligenza Artificiale, della Blockchain. I progetti finalisti e in particolare quelli premiati dalla giuria dei CIO dimostrano chiaramente come anche in Italia si può fare innovazione all’avanguardia e concreta!”.