Backstage Academy Pisa: ripartono i concerti in assoluta sicurezza

Pisa, 27 maggio 2021 – In questo ultimo anno e mezzo in cui la pandemia ha messo a dura prova le vite e le abitudini di tutti e tutte noi, anche il mondo della musica e dell’arte è rimasto appeso ad un filo. Ma ad oggi, con il miglioramento della situazione epidemiologica, è finalmente possibile accendere di nuovo gli amplificatori e tornare a suonare. Così l’Associazione Culturale Backstage Academy Pisa, che da sempre si occupa sul territorio di musica ed arte a 360 gradi, ha lanciato la sua stagione di musica dal vivo presso la sede dell’Associazione (Viale delle Cascine 66, Pisa), riproponendo il format Backstage From The Basement: concerti domenicali all’ora dell’aperitivo con i migliori artisti della zona e nazionali.

Il primo appuntamento della stagione è previsto per Domenica 30 Giugno alle ore 19, con il duo chitarra/batteria Distillato Metalli Pesanti. Dalla “West Coast Toscana” al più profondo canyon della California, la band proporrà dal vivo i brani del loro ultimo disco Mercurio: una messa desertica caratterizzata dal suono del Fuzz. La rassegna proseguirà tutte le Domeniche, sempre alle ore 19, fino al mese di Luglio.

Questo il programma: 6 Giugno, I Pixel; 13 Giugno, Luca Guidi; 20 Giugno, Quadrosonar; 27 Giugno, Il Segreto Di Hansel; 4 Luglio The Drunken Willow Trio / Plateìa; 11 Luglio, Cubi Rossi; 18 Luglio, Töru; 25 Luglio, Ico Gattai (presentazione musicata del libro “Rossodisera Rocks”).

Tutti gli eventi si svolgeranno in assoluta sicurezza: sarà obbligatoria la prenotazione al numero 3491518850, si potrà accedere solo con la mascherina ed i posti saranno limitati, in linea con le direttive nazionali. Gli ambienti sono inoltre continuamente areati e sanificati. L’ingresso è riservato ai soci CSEN, con un contributo di 5€ comprensivo di tessera. Nella foto: Giovanni Boschi, direttore artistico di Backstage Academy Pisa