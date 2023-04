Vittoria “bis” per la coppia romagnola formata da Corrado Lodi e Pierina Malacarne (Asd Cattolica), già vincitrice lo scorso anno nella sabbia del Beach Space di Pisa, nella prima gara della stagione 2023 del Beach Bocce organizzata dal Comitato regionale della Federazione Italiana Bocce. Ottimo secondo posto per la coppia locale formata da Daniele Gennai (Bagno Impero di Marina di Pisa) e dalla giovanissima Agnese Casini (Asd Pisa Bocce).Terzo posto per la coppia romagnola formata da Gabriele Masi e da Luca Ricchi (Asd Cattolica) e per quella del gruppo di appassionati di Tirrenia (Amici per le Palle) formata da Luciano Donati e Antonio Palumbo. Tanta voglia di ricominciare, dopo la pausa invernale, e soddisfazione per l’evento è stato espressa dal responsabile regionale del Beach Bocce Carlo Lazzeroni: “La Toscana come apripista in Italia, ha pensato di organizzare un circuito di gare, con relativa classifica, che da marzo arriverà fino a novembre, proprio per incentivare la partecipazione degli appassionati a questa disciplina anche oltre i mesi prettamente estivi. Come Federazione Bocce ringraziamo per l’ottima organizzazione i responsabili del Beach Space di Pisa (Guido Salvetti e Stefano Tuccinardi), realtà sportiva del Beach al coperto che dallo scorso è affiliata alla Federazione Bocce”.Sotto la direzione di gara di Paolo Duè si sono sfidate quindici coppie, provenienti soprattutto dalle zone del litorale pisano e da quello di Torre del Lago, che dopo le gare estive della scorsa stagione, sono stati proprio tra i promotori della proposta di un circuito, come la Coppa Toscana Beach Bocce 2023, che desse la possibilità di giocare per tutto l’anno. E in attesa dell’estate e delle gare sui lidi delle coste toscane, il Beach Bocce Tour Toscano si sposta a Pistoia Domenica 16 Aprile, dove si giocherà una gara a terne.