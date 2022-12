Befana a Teatro con KLINKE lo spettacolo di circo teatro poetico di Milo & Olivia

Venerdì 6 gennaio 2023 alle ore 17 festeggia alla Città del Teatro la festa della Befana con uno spettacolo che coinvolgerà tutta la famiglia.

La Befana a Teatro sarà una festa per grandi e piccoli con Klinke, un delicato equilibrio tra circo e teatro, un intenso spettacolo tra gesti, acrobazie mozzafiato, parole, musica, luci e scenografia.

Klinke è stato creato per emozionare, divertire, fare assieme al pubblico il primo passo verso l’inizio di un sogno…

Lo spettacolo della compagnia ArteMakìa vede in scena Milo Scotton, unico italiano diplomato alla famosa “Ecole Nationale de Cirque” di Montréal in Canada, da cui nascono il “Cirque du Soleil” e il “Cirque Eloize” e Olivia Ferraris, figlia d’arte che, dopo il diploma all’”Accademia del Circo” di Cesenatico, ha ottenuto insieme a Milo il “Master Degree” in teatro nella “Accademia dell’Arte International School of Physical Theatre” in California.

Milo e Olivia sono pronti per farvi divertire ed emozionare venerdì 6 gennaio alle ore 17 con un corteggiamento mozzafiato in una bizzarra storia d’amore, lei viaggia il mondo in una scatola e lui è pronto a tutto pur di star lontano dai problemi…

Uno spettacolo rocambolesco tra risate, equilibrismi, tessuti aerei, gag e tanta energia.



La regia di Philip Radice, fonde e sublima le principali arti di rappresentazione (teatro, danza, tecniche circensi) inserendosi nel filone narrativo definito nouveau cirque o circo teatro.

Una forma di intrattenimento capace non solo di tenere adulti e piccini incollati alle loro sedie col fiato sospeso, ma anche di divertire ed entusiasmare un pubblico di tutte le età con personaggi eccentrici.

PROMO Biglietto promozionale a soli 5€ per tutti gli acquisti effettuati presso la biglietteria del teatro entro il 31 dicembre.

Biglietti da 5 a 7,50€ + dp

Prevendita

presso il teatro lun-ven 10 – 14, merc 10 – 14 e 17 – 19, sab 10 – 13,

online su www.ticketone.it

nei punti vendita Box Office Toscana elenco su www.boxofficetoscana.it

Venerdì 6 gennaio la biglietteria aprirà alle ore 16.00

La Città del Teatro via Toscoromagnola 656 Cascina (PI)

info 050744400



biglietteria@lacittaddelteatro.it

video trailer dello spettacolo al link https://www.youtube.com/watch?v=zBnkXuhgWok