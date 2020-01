Befana, lo spettacolo di Samuel il ventriloquo in Largo Ciro Menotti

Pisa, venerdì 3 gennaio 2020 – Nel giorno della Befana, lunedì 6 gennaio, l’appuntamento per i più piccoli è in Largo Ciro Menotti (dalle 17.00 alle 18.30) con lo spettacolo per bambini “Pupazzi pazzi … che le feste portan via”, con Samuel il ventriloquo. Si tratta dell’ultimo appuntamento del cartellone “Natale di Stelle” coordinato dal Comune di Pisa. Intanto a Tirrenia (piazza Belvedere, ore 14.30) sarà di scena “Arriva la Befana” appuntamento con giocolieri e truccatori e distribuzione ai più piccoli delle calze.

Samuel Barletti – è un ventriloquo italiano, celebre in tutto il mondo, vincitore della quinta edizione di “Italia’s Got Talent”. Ha sviluppato una particolare tecnica naturale che gli consente di emettere suoni senza muovere le labbra. Samuel è un artista versatile e completo, si presenta come ventriloquo ma anche come imitatore. È l’unico cabarettista che riesce a fare imitazioni in ventriloquia fornendo le voci di personaggi famosi agli spettatori, trasformando così il pubblico in protagonista. Nel corso della sua carriera ha svolto molte tournée anche all’estero tra cui gli Stati Uniti e molti paesi europei. Nella televisione ha iniziato nel 1979, ospite di Corrado a “Domenica in” prima e poi di “Buona domenica” di Maurizio Costanzo. Ha partecipato a numerosi show.

Lo spettacolo – “Pupazzi pazzi…che le feste non portan via!”, lo spettacolo è articolato in due tempi con personalizzazione per il giorno dell’Epifania: Primo: spiegazione della ventriloquia con bimbi, coinvolgimento pubblico con maschera e presentazione dei personaggi.