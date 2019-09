Beffa sul finale e arriva la prima sconfitta per i nerazzurri: Pisa- Empoli 2-3

Arriva la prima della classe in casa nerazzurra, ma il Pisa da matricola della categoria, non sfigura affatto. Due squadre che si affrontano a viso aperto con frequenti rovesciamenti di fronte. Dopo il pareggio nella prima frazione di gioco (Marconi risponde a Mancuso) succede di tutto sul finale. E’ l’Empoli ad approfittare di un errore difensivo e passa in vantaggio ancora con Mancuso a pochi minuti al termine. Ma il Pisa non demorde e nei primi minuti del 5 concessi di recupero trova il pareggio con Marconi e i 9000 presenti esplodono in un boato liberatorio. Beffa sul finale: a pochi attimi dalla fine della gara l’Empoli trova la rete della vittoria con Frattesi che gela l’Arena. I ragazzi di Mistser D’Angelo possono sicuramente uscire a testa alta da questa sfida molto agguerrita, tanto che lo stadio accompagna il gruppo verso gli spogliatoi, tra gli applausi.

Primo Tempo

Inizia la gara subito con l’Empoli in avanti con Frattesi che su assist di Mancuso manda fuori di poco. Ancora Empoli pericoloso con Bandinelli ma il Pisa rimedia in angolo. I nerazzurri rispondono al 10′ con un formidabile tiro di Marconi ma Brignoli si supera e spedisce la palla in corner. Pisa ancora in avanti con Lisi in gran velocità che entra in area ma il suo cross è impreciso ed esce. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo ci prova Di Quinzio dalla distanza ma Brignoli blocca la sfera e fa ripartire la sua squadra. Pericolo per il Pisa al 23′ con La Gumina che da solo arriva in area e il suo tiro è ribattuto da Gori con la sfera che viene recuperata dai nerazzurri. Risposta immediata del Pisa con Fabbro ben servito da Minesso ma con Brignoli che compie un vero e proprio miracolo e riesce a evitare il gol. Provvidenziale intervento di Aya su Mancuso che però dopo pochi secondi al 41′ segna e porta in vantaggio la propria squadra. Ma il Pisa proprio nel minuto di recupero della prima frazione di gioco trova il pari con il solito Marconi innescato da Benedetti. E l’Arena Garibaldi esplode in un boato di gioia.

Secondo Tempo

Dopo pochi minuti di gioco dall’inizio della ripresa Mister D’ Angelo decide di giocare la carta Masucci che rileva Fabbro e dopo pochi minuti Pinato sostituisce Minesso. L’Empoli conquista una punizione e Stulac impensierisce Gori costretto a superarsi. Cambio anche in casa degli ospiti con Bajrami che rileva Bandinelli. Altro cambio per il Pisa che passa al 3-5-2: entra al posto di Di Quinzio, il difensore Ingrosso. Possibilità per il Pisa con Masucci intorno alla mezz’ora che però non riesce ad arrivare al tiro e quindi serve Marconi che è tuttavia intercettato in area e l’occasione sfuma. Rovesciamento di fronte e Ingrosso è provvidenziale su Dezi che è in buona posizione e potrebbe realizzare. E’ il momento di Moreo nelle fila dell’Empoli che sostituisce La Gumina. Ma l’Empoli ci crede fino alla fine e profittando di un errore difensivo Mancuso ne approfitta e segna la rete del vantaggio. I nerazzurri non si arrendono e in pieno recupero realizzano il pareggio sempre con Marconi su assit di Masucci. Ma loa beffa è dietro l’angolo e Frattesi gela l’Arena.



PISA (4-3-1-2): Gori; Belli, Aya, Benedetti; Lisi, Gucher, Marin, Di Quinzio (20′ st Ingrosso); Minesso (11′ st Pinato); Marconi, Fabbro (8′ st Masucci). A disp. D’Egidio, Perilli, Birindelli, Verna, Siega, Izzillo, Meroni, Varnier, De Vitis. All. Luca D’Angelo

EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli; Veseli, Romagnoli, Maietta, Balkovec; Frattesi, Stulac, Bandinelli (15′ st Bajrami); Dezi (38′ st Laribi); La Gumina (33′ st Moreo), Mancuso. Perucchini, Provedel, Donati, Nikolaou, Fantacci, Piscopo, Merola, Ricci, Pirrello. All. Christian Bucchi

ARBITRO: Gianluca Aureliano di Bologna

RETI: 41′ pt Mancuso (E), 45′ + 1′ pt Marconi (P), 43′ st Mancuso, 45′ + 1′ Marconi (P) 45′ + 3′ Frattesi (E)

Note: terreno in ottime condizioni, serata calda. Spettatori: 9000 per un incasso di 114.131€. Ammoniti: Romagnoli (E), Veseli (E) Bandinelli (E) Marin (P), Pinato (P). Ang.: 7-3 Rec.: 1′ pt, 5′ st

Aurora Maltinti