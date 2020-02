Borsa Mercato Lavoro di Pisa, moltissimi candidati per lavorare nel turismo

Pisa, giovedì 20 febbraio 2020 – Tantissimi giovani e anche meno giovani hanno affollato quest’oggi il salone della Stazione Leopolda richiamati dalla seconda edizione della Borsa Mercato Lavoro. Un evento dedicato all’incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore del turismo, organizzato dall‘Ente Bilaterale del Turismo Toscano EBTT, patrocinato dalla Regione Toscana e dal Comune di Pisa e realizzata in collaborazione con Arti, il Centro per l’Impiego di Pisa e l’Istituto IPSSAR Matteotti di Pisa. Il taglio del nastro, prima dell’ingresso dei candidati, rigorosamente muniti di curriculum vitae, è avvenuto questa mattina alla presenza del presidente dell’EBTT Federico Pieragnoli, del vicepresidente EBTT Roberto Betti, della Viceprefetto Alessandra Petronelli, dell’assessore al turismo del comune di Pisa Paolo Pesciatini, della dirigente del Centro per l’Impiego di Pisa Donatella Donadel, dei dei Consulenti del lavoro Alberto Falaschi e Francesca Parri.

Baristi e receptionist, hostess e animatori miniclub, addetti al bancone e cuochi, manutentori e autisti ncc, queste alcune delle figure professionali ricercate dalle aziende del territiorio presenti alla BML di Pisa. Esprime soddisfazione per l’esito della Borsa il presidente EBTT Federico Pieragnoli: “La Borsa Mercato Lavoro è una grande opportunità, che vede la partecipazione di 50 aziende del territorio e una offerta di 100 posti di lavoro nel settore turistico. Nel 2020 organizzeremo in Toscana ben nove Borse Mercato del lavoro, coinvolgendo 400 aziende per una offerta di oltre 4 mila posti di lavoro“.