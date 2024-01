Calcinaia e Fornacette in marcia per la Pace﻿

Domenica 28 gennaio, Calcinaia e Fornacette accoglieranno la Marcia della Pace “Progresso della scienza e della tecnologia come via verso la pace”, un’iniziativa che coinvolge l’intera comunità in un momento collettivo di responsabilità e partecipazione. La Marcia, ispirata al messaggio che Papa Francesco ha divulgato in occasione della 57esima Giornata della Pace (che ricorreva il 1° gennaio), rappresenta un simbolo dell’impegno a costruire la pace. Il Pontefice ha invitato infatti a far fronte alle sfide del nostro tempo con responsabilità e compassione, utilizzando il progresso tecnologico e digitale come strumento di Pace.

“La Marcia della Pace simboleggia l’intento condiviso, come comunità, di costruire un mondo migliore, che offra a tutte le persone uguali diritti e pari dignità. In questo contesto, rifacendoci alle parole di Papa Francesco, riflettiamo sul ruolo dell’intelligenza artificiale, affinché sia uno strumento la cui potenza, utilizzata in modo responsabile ed etico, possa contribuire a risolvere sfide globali, favorire la comprensione reciproca e costruire ponti tra le diverse comunità” ha commentato il Sindaco di Calcinaia, Cristiano Alderigi.

Il ritrovo è previsto alle ore 15 davanti alla Chiesa di San Giovanni Battista di Calcinaia, da cui il corteo partirà per raggiungere la Chiesa Regina Pacis di Fornacette, dove si terrà un momento di raccoglimento e riflessione grazie anche agli interventi istituzionali previsti. Oltre alla presenza del Sindaco di Calcinaia, Cristiano Alderigi, e di Don Francesco Parrini e Don Roberto Fontana, parroci rispettivamente di Fornacette e Calcinaia, prenderà parte all’iniziativa anche Monsignor Roberto Filippini.

Durante il percorso, anche le associazioni del territorio si uniranno al corteo e ragazze e ragazzi delle parrocchie esporranno alcuni striscioni dedicati al tema della pace, preparati per l’occasione. Per il rientro al punto di partenza sarà possibile usufruire del servizio di bus navetta gratuito.

In caso di pioggia l’evento verrà svolto in Chiesa Regina Pacis a Fornacette.