Calcinaia, gli “angeli della pioggia” in Comune

Calcinaia, 5 febbraio 2024 – L’amministrazione dona 1500 euro alle associazioni di protezione civile che hanno prestato aiuto durante l’evento alluvionale del 2 e 3 Novembre.

Erano sulle strade, a guardia dei sottopassi nel momento più intenso del catastrofico evento che ha causato alluvioni in gran parte della Toscana e creato non pochi disagi anche nel territorio.

Hanno lavorato tutta la notte per cercare di arginare gli effetti di quella pioggia così violenta e devastante e il giorno dopo hanno moltiplicato le loro forze per aiutare molti di quei cittadini che

avevano subito danni a togliere acqua dalle loro abitazioni o a portare via mobili e oggetti ammalorati.

Questi “angeli della pioggia”, ovvero le persone che insieme agli operai comunali fanno parte della squadra di Protezione Civile, sono stati convocati in Municipio a Calcinaia Sabato 3 Febbraio per ricevere un premio e il più sentito “grazie” da parte dell’Amministrazione.

A ricordare l’impegno profuso in quei concitati momenti, la frenesia di quelle ore con richieste di aiuto e supporto, a sottolineare come i volontari non si siano mai risparmiati nei giorni dell’evento alluvionale che ha interessato il nostro territorio hanno pensato con parole accorate e cariche di gratitudine il Sindaco del Comune di Calcinaia, Cristiano Alderigi e l’Assessore alla Protezione Civile, Giulio Doveri. Sono stati loro insieme al Vice Sindaco, Flavio Tani e alla consigliera Michela Bernini a consegnare l’assegno di 1500 € ad ognuna delle associazioni presenti per ringraziare, come si leggeva nel gigante fac-cheque realizzato per l’occasione, “a nome di tutta la nostra comunità dell’assistenza prestata alla cittadinanza durante gli eventi alluvionali del 2 e 3 Novembre”.

A ritirare i tre assegni da 1500 € sono state la Pro Assitenza di Calcinaia, la Pubblica Assistenza di Fornacette e la Misericordia di Fornacette, mentre sullo schermo di Sala Orsini venivano proiettate le foto scattate in quei terribili giorni segnati dall’enorme quantità di pioggia che è caduta nel territorio.

“Un contributo” ha spiegato il primo cittadino “che intende sostenere le attività delle vostre associazioni che, da sempre, sono essenziali per fornire servizi alla persona a tutta la popolazione. L’invito alla nostra comunità resta invece quello di supportare, di aiutare direttamente o indirettamente queste associazioni affinché possano proseguire nella loro opera di assistenza alla cittadinanza”.

La cerimonia breve, ma carica di emozione e significato, si è chiusa con la consueta foto di rito di fronte al Municipio.