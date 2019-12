Calcinaia, ultimati i lavoro di asfaltatura

Calcinaia (Pisa), giovedì 12 dicembre 2019 – Una rete idrica nuova e funzionale che ha rimpiazzato quella obsoleta e soggetta, troppo spesso, a rotture. Si sono conclusi con il collaudo finale e il ripristino del manto stradale, i lavori per la sostituzione della condotta idrica in alcune vie del centro di Calcinaia: Caduti di Piavola, Sacco e Vanzetti, XXV Aprile e un tratto di via I Maggio. In questa zona, nel recente passato, si erano verificati sulla tubazione una serie di guasti in rapida successione, segno di un suo repentino deterioramento. Per questo il gestore idrico, mentre da un lato svolgeva “interventi tampone” per riparare le rotture, dall’altro predisponeva la progettazione di un intervento risolutivo, con la posa di una nuova tubazione per circa 700 metri e il rifacimento di una cinquantina di allacci presso le utenze private. Un intervento del valore complessivo di 320mila euro. I lavori hanno preso avvio nello scorso maggio con l’allestimento del cantiere e con alcune modifiche al traffico. Grazie a questo intervento, che ha comportato chiusure e susseguenti disagi per i residenti, si ridurrà notevolmente l’incidenza dei guasti nella zona e migliorerà per il servizio idrico locale qualità e continuità. Adesso via XXV Aprile, via Caduti di Piavola, via Sacco e Vanzetti e un tratto di via I Maggio sono state completamente riasfaltate. La zona, quindi, è riqualificata dal punto di vista dell’infrastruttura idrica e viaria, considerato il nuovo manto stradale la cui stesura è terminata in questi giorni.