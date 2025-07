Cantieri in corso per nuovi marciapiedi in via Vittorio Veneto e in via di Padule

Pisa, 21 luglio 2025. Il Comune di Pisa prosegue anche nei mesi estivi il piano di investimenti per la manutenzione straordinaria di marciapiedi e strade cittadine. È in corso in questi giorni il rifacimento dei marciapiedi in via Vittorio Veneto, arteria principale nel quartiere Pratale-Battelli. Si tratta di 1000 metri quadrati di nuovi marciapiedi in autobloccanti lungo il lato sinistro della strada, per un investimento di 122mila euro di risorse comunali. Sempre in questi giorni sono in via di completamento i lavori di rifacimento del marciapiede di via di Padule nel quartiere di Cisanello: qui l’intervento ha visto la realizzazione di 980 metri quadrati di nuovo marciapiede per un totale di 256mila euro.

“In entrambi i casi – spiega il sindaco Michele Conti durante un sopralluogo sul cantiere di via Vittorio Veneto – si tratta di interventi che riguardano ampi tratti di marciapiedi in quartieri frequentati e tempi lunghi di lavoro, per cui si stanno svolgendo nei mesi estivi, prima della riapertura delle scuole. Nei mesi invernali ci siamo invece dedicati con attenzione a rinnovare molti marciapiedi nella zona del Litorale, prima che iniziasse la stagione estiva, con un investimento complessivo di oltre 700mila euro. L’impatto visito da quest’anno arrivando a Tirrenia dalla Pisorno è molto evidente: in linea di continuità con tutti i nuovi marciapiedi realizzati a Tirrenia, le nuove pavimentazioni colorate rendono l’idea di una località balneare che, dopo decenni di immobilismo, torna ad essere progressivamente sempre più curata, fruibile ed accogliente. Anche in centro storico, dove rimane aperto solo il cantiere di via Rigattieri ormai in dirittura di arrivo, è quasi terminata l’opera di rifacimento dei lastricati in pietra in molte strade e vicoli che sono stati completamente riqualificati, sia in zona Santa Maria che nel quartiere San Francesco, con un investimento globale di 1,7 milioni di euro. Con questi investimenti dedicati alla manutenzione straordinaria, che si sommano alle grandi opere finanziate dal PNRR e tutte in corso d’opera, continuiamo a portare avanti l’opera di cura e attenzione per il decoro dei quartieri cittadini.”

Ricordiamo gli investimenti a Tirrenia dove, nei mesi invernali tra febbraio e marzo, sono state rifatti i marciapiedi in via Pisorno, nel tratto tra via Edera e via Tirreno per 900 di mq marciapiedi e 2400 mq di strada, per un importo totale di 220mila euro; via dell’Edera per 750 mq di marciapiede e 3000 mq di strada, per un investimento totale di 220mila euro; via dell’Agrifoglio per 390 mq di marciapiede e 1300 mq di strada per un totale di 132mila euro. A questi si aggiungono gli interventi a Marina di Pisa in Piazza Viviani per 500 mq marciapiede per un totale di 85mila euro e a Calambrone in via Aiazzi per 105 mq di marciapiede e 2000 mq di strada, per un totale di 70mila euro.