Cena Ponte di Mezzo, Picchi (PD): “Pieragnoli inviti a cena altri”

Pisa, mercoledì 25 settembre 2019 – “Il nervosismo con cui Pieragnoli interviene sulla questione del finanziamento dell’evento cena sul ponte e il tono dileggiatorio che utilizza mi fanno capire di aver toccato un nervo scoperto.” Così risponde in un comunicato la consigliera comunale PD Olivia Picchi al direttore di ConfcommercioPisa, Federico Pieragnoli, in merito alla questione dei finanziamenti pubblici alla cena sul Ponte di Mezzo, organizzata questa estate dall’associazione dei commercianti. “Vorrei tranquillizzare Pieragnoli – prosegue Picchi – non è lui l’oggetto dei nostri pensieri. Se proprio vuol confrontarsi con me può trovarmi nella sede istituzionale. Io a cena ci vado con gli amici e la famiglia, pagando. Non mi interessa essere messa a corte delle personalità (non ne avrei neppure la caratura) delle quali lui fa usualmente sfoggio. Forse è abituato ad altri meccanismi politici, a me interessano i cittadini e le imprese e, a differenza sua, per me sono tutte uguali perché questo è quello che richiede il mio ruolo. In discussione non è la cena sul ponte, che comunque costa alla città in termini di logistica e di disagi alla viabilità.

Con l’invito rivoltomi Pieragnoli conferma che si tratta di un evento privato e per di più a pagamento, fattispecie che è esclusa dal protocollo d’intesa che prevede contributi solo per eventi gratuiti e aperti al pubblico. Su questo ci concentreremo e chiederemo conto agli uffici perché si tratta di soldi pubblici. Pieragnoli continui con la propaganda politica se la ritiene utile agli scopi istituzionali della sua associazione, non sta a noi giudicare. Noi, a differenza sua, cerchiamo di fare gli interessi di tutti e non di una parte.”