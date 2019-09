Cena Ponte di Mezzo, Pieragnoli (Confcommercio): “Picchi non sa di cosa parla”

Pisa, martedì 24 settembre 2019 – “Stia serena consigliera Picchi, che il prossimo anno avrà un posto a lei riservato e pagato alla Cena sul Ponte di Mezzo”. Inizia così la replica del direttore di ConfcommercioPisa Federico Pieragnoli alla consigliera comunale del Pd che ha sollevato la questione del contributo comunale: “La consigliera Picchi dovrebbe impiegare il proprio tempo per informarsi di più e meglio. Se ci avesse consultato Le avremmo dato tutte le spiegazioni del caso. E invece, con disarmante superficialità punta il dito e parla di cose che in tutta evidenza non conosce. Non conosce il significato, la storia e la rilevanza di questa meravigliosa Cena sul Ponte, che dal lontano 2013 è un evento inserito a pieno titolo nel cartellone estivo di Toscana Arcobaleno d’Estate, iniziativa targata Regione Toscana, con il supporto della Fondazione Sistema Toscana e Anci Toscana, La Nazione come media partner, in aggiunta alla Camera di Commercio di Pisa e a sponsor privati. Ora, lungi dall’essere una cena di rappresentanza della nostra associazione, come dimostra anche il fatto che chiunque poteva prenotare attraverso internet, la Cena sul Ponte di Mezzo corrisponde esattamente a quello che recita il claim di Toscana Arcobaleno d’Estate: una “occasione ormai consolidata sul territorio per festeggiare l’inizio dell’estate e vivacizzare fin dall’inizio i mesi caldi della stagione turistica”, enfatizzando “genialità e fantasia creativa, luoghi insoliti e format sperimentali, ideazioni originali con forte attinenza alle tipicità territoriali”.

“A partire da queste indiscutibili caratteristiche, che solo l’esperta di turismo Olivia Picchi mette in discussione, ignorando peraltro l’opera e l’impegno straordinario dei sei ristoratori pisani che hanno generosamente prestato la loro eccellenza a servizio della città” – aggiunge Pieragnoli – “abbiamo deciso di inserire e rivendichiamo con orgoglio questa decisione, la Cena sul Ponte di Mezzo all’interno del Protocollo Valorizzazione Pisa Città turistica, unitamente agli eventi di Music&Drink, Marina Dance Parade, Notte Blu, Rememories e 151° Miglia. Ringraziamo il comune di Pisa e l’attuale sindaco” – conclude il manager Confcommercio – “per aver aumentato il budget a disposizione della città e del turismo con lo scopo di promuovere iniziative ed eventi di assoluta qualità sul nostro territorio, grazie proprio alle risorse provenienti dalla tassa di soggiorno e quindi dalle imprese. Posso comprendere il dispiacere della consigliera del Pd di non poter drenare risorse dalle tasche delle imprese per alimentare il ben noto circuito delle associazioni affiliate, ma questo non è certo un problema nostro”.