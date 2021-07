Centro Polivalente di San Zeno: ripartono le attività dopo la sosta forzata dovuta alla pandemia

Pisa, 1 luglio 2021- Il Centro Polivalente di San Zeno riapre le porte alla città. Ad annunciarlo è l’assessore al sociale, Gianna Gambaccini. «Sono felice di poter finalmente annunciare – dichiara Gambaccini – che dopo un lungo periodo di inattività dovuto alla pandemia le iniziative dello spazio sociale ripartono oggi, giovedì 1 luglio, nel rispetto delle norme anti-Covid ed in totale sicurezza. Questa data coincide anche con il passaggio di gestione della struttura dalla Società della Salute della zona pisana al Comune di Pisa, con un affidamento all’associazione Uisp per i mesi che vanno da luglio a dicembre 2021. Stiamo inoltre investendo risorse per estendere l’esperienza del centro anziani, già attiva a San Zeno e al Cep, anche ad altri quartieri popolari della città, dove già da quest’estate potranno svolgersi iniziative rivolte a questa fascia di popolazione».

Per tutelare la salute di tutti, organizzatori e partecipanti, diverse attività avranno ingressi controllati e limitazioni, garantendo tuttavia il massimo coinvolgimento possibile. Il giardino della struttura ospiterà incontri culturali e musicali. Continuano inoltre le collaborazioni con l’associazione “La Tartaruga” e con il Liceo Musicale Carducci, a cui si aggiunge quella con il Gruppo Micologico Pisano per scoprire il mondo della natura nella sua complessa varietà.

PROGRAMMA LUGLIO 2021

Giovedì 1 Luglio ore 17:00 – Intrattenimento e animazione con musica dal vivo con Riccardo Neri in collaborazione con l’associazione “La Tartaruga”.

Venerdì 2 Luglio ore 17:00 – Tomboliamo: super tombola con premi.

Martedì 6 Luglio ore 17:00 – Alla scoperta dell’archeologia. Primo incontro con l’archeologa e ricercatrice Dott.ssa Daniela Stiaffini.

Mercoledì 7 Luglio – Laboratorio manuale creativo con Andrea Taddei in collaborazione con l’Associazione “La Tartaruga”

Giovedì 8 Luglio ore 18:00 – Saggio musicale dei ragazzi del Liceo Musicale Carducci

Mercoledì 14 Luglio – Laboratorio manuale creativo con Andrea Taddei in collaborazione con l’Associazione “La Tartaruga”

Giovedì 15 Luglio ore 17:00 – Alla scoperta della natura e dei suoi “frutti” spontanei. A cura del Gruppo Micologico Pisano

Mercoledì 21 Luglio – Laboratorio manuale creativo con Andrea Taddei in collaborazione con l’Associazione “La Tartaruga”

Giovedì 22 Luglio ore 17:00 – Secondo incontro con l’archeologa e ricercatrice Dott.ssa Daniela Stiaffini “La produzione del vetro dall’antichità fino ai giorni d’oggi”

Mercoledì 28 Luglio – Laboratorio manuale creativo con Andrea Taddei in collaborazione con l’Associazione “La Tartaruga”

Venerdì 30 luglio ore 17:00 – Tombola. A seguire serata musicale con Dino DJ