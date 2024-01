Concerto sinfonico alla Città del Teatro

La Città del Teatro ospiterà per la prima volta un grande concerto sinfonico. Venerdì 26 gennaio alle ore 21.00 due giovanissimi talenti del panorama musicale internazionale: il direttore Emmanuel Tjeknavorian e la mezzosoprano Valerie Eickhoff si esibiranno a Cascina con l’Orchestra della Toscana.

“Credo che oggigiorno la gente abbia bisogno di musica che possa provocare reazioni come lacrime o risate. Emozioni forti, comunque“. È il pensiero di Emmanuel Tjeknavorian, nemmeno trent’anni e già alla sua seconda vita. Quella da direttore d’orchestra. Perché invece la prima, da concertista di violino, la sta man mano accantonando. Come se già ne avesse ottenuto il massimo possibile: l’affermazione al prestigioso Concorso “Sibelius” otto anni fa, i dischi che ne sono venuti, l’aver imbracciato a lungo uno Stradivari. Oggi si esibisce dal podio, avendo ricevuto le prime lezioni dal padre direttore, d’origine persiano-armena. E lui, che in Austria è nato, trova proprio nel repertorio viennese il suo habitat naturale. Il programma della serata ne è un esempio: Wolfang Amadeus Mozart/Sinfonia n.34 K.338, Gustav Mahler / Lieder da ‘Des Knaben Wunderhorn’ per voce e orchestra, Franz Schubert / Sinfonia n.6 D 589.

Sul palco anche la voce solista di Valerie Eickhoff, mezzosoprano, coetanea di Tjeknavorian, affermatasi nel 2021 al prestigioso Concorso ARD interprete dei quattro Lieder di Mahler su testi ricavati dal Knaben Wunderhorn, il “Corno magico del fanciullo”, raccolta di antiche poesie popolari tedesche.