Convegno Cattedrali Europee 2019, il saluto del Sindaco Michele Conti

Pisa, giovedì 24 ottobre 2019 – Questa mattina il Sindaco è intervenuto al Convegno delle Cattedrali Europee portando il saluto della città a relatori e partecipanti.

“E’ per me un onore dare il benvenuto nella città di Pisa ai molti relatori provenienti da tutta Europa che interverranno nelle giornate di oggi e domani portando i propri contributi qualificati all’edizione 2019 del Convegno delle cattedrali europee – ha dichiarato il Sindaco Conti – un’idea nata proprio qui a Pisa alcuni anni fa grazie all’Opera della Primaziale Pisana che, dopo l’esperienza dell’Associazione delle Fabbricerie italiane, volle con lungimiranza e intelligenza allargare il tavolo di confronto alle organizzazioni che gestiscono i complessi monumentali più importanti d’Europa, ogni anno su un tema diverso.

L’edizione di quest’anno è dedicata a una ricorrenza importantissima per la comunità pisana e per il mondo intero, il ventennale della stabilizzazione del campanile. Permettetemi da Sindaco della città di approfittare della presenza dei protagonisti di questa impresa per esprimere profonda gratitudine. E’ questo il sentimento che vi porto a nome di tutti i cittadini di Pisa per aver messo in sicurezza quello che per tutti noi è il simbolo della città. Ogni pisano ha un attaccamento viscerale con la torre pendente, non potremmo immaginarci la città senza. La torre è una colonna di colonne, piena di significati simbolici che rimandano alla fede, ma anche all’astrologia. E’ uno degli elementi, forse il più rappresentativo, della Piazza dei Miracoli, così conosciuta ai più grazie alla felice definizione coniata da Gabriele D’Annunzio; piazza che è un monumentale e marmoreo omaggio alla Vergine Maria. Ha iniziato a piegarsi già dalla sua costruzione e forse proprio per questa particolarità ha avuto un successo di riconoscibilità mondiale, fino a diventare segno iconico della città di Pisa, tanto da essere riprodotta nei vari gadget, rappresentata sui souvenir, presente o citata in molti film o serie, ricostruita come copia in alcune città di oltreoceano. Se è vero che Pisa non è solo la torre è vero che nel mondo la torre rappresenta Pisa.

Per tutto questo ringrazio il Comitato di Salvaguardia della Torre, i numerosi tecnici, professionisti e studiosi che hanno lavorato nel corso degli anni per permettere a tutti noi di godere ancora di questa meraviglia dell’architettura medievale. Il programma di queste due giornate di convegno toccherà molti temi, non solo del campanile di Pisa ma anche di importanti campanili di altre città e di monitoraggio dei monumenti e delle cattedrali, come sempre, grazie all’intervento di relatori internazionali di grande importanza. A tutti i partecipanti, auguro buon lavoro”.