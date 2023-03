Coppa Toscana, rinviata Monteriggioni, si parte dalla Rampichiana

Era tutto pronto. Si faceva il conto alla rovescia in attesa del 19 marzo, giorno della 31esima edizione della Granfondo del Castello di Monteriggioni. Poi è arrivata una raccomandata agli organizzatori, nella quale si negava il passaggio dei concorrenti su alcuni terreni privati e boschi della Montagnola, terreni posti all’interno del tracciato e per i quali negli anni scorsi non c’era stato il minimo problema. Il Team Bike Pionieri si è dato un gran daffare, insieme al Comune che non ha mai fatto mancare il suo sostegno provando anche a dirimere la questione, che contrappone i proprietari terrieri alle associazioni ambientaliste del territorio e che è andata a coinvolgere gli inconsapevoli organizzatori. Si è provato ad allestire in fretta e furia un tracciato più breve, ma anche in questo caso i permessi non sono arrivati e quindi la società è stata costretta a rinviare la gara.

Si badi bene, rinvio non significa annullamento e questo è importante ai fini della Coppa Toscana Mtb, della quale la Granfondo del Castello doveva essere la prova di apertura. Non era però possibile trovare una soluzione alternativa in tempi brevi tale da garantire un adeguato indice di qualità per una gara che affonda le sue radici nel secolo scorso. Gli organizzatori sono già all’opera per trovare una data alternativa nella seconda parte di stagione, ragionando su un nuovo percorso che eviti ogni problema.

Non cambia nulla quindi per la Coppa Toscana Mtb che per ora resta confermata su 8 prove. Con possibilità di abbonarsi fino al 23 Marzo. Agli organizzatori è arrivato il sostegno di tutte le altre società coinvolte nel progetto e l’invito a insistere, per trovare uno spazio in questa stagione. Gli iscritti alla gara che non vorranno aspettare potranno comunque richiedere il rimborso alla società organizzatrice. La Coppa Toscana resta la challenge più antica e più solida del calendario italiano, si comincerà quindi con la Rampichiana del 26 marzo. Gli iscritti scalpitano per iniziare il loro cammino nel circuito, amato e frequentato da biker provenienti anche da ben oltre la Toscana.

Per informazioni: www.coppatoscanamtb.it