Crisi aziendali, interviene Buona Destra Toscana

Firenze, 22 gennaio 2022 – “Buona Destra Toscana prende atto con rammarico della estrema difficoltà della Giunta Regionale nel gestire le crisi economiche che stanno investendo la Regione ormai purtroppo in modo continuativo. Ultima in ordine di tempo la Fimer di Terranuova Bracciolini (AR). Dopo la richiesta di concordato bianco da parte dell’Azienda – afferma l’Avv. Kishore Bombaci Coordinatore di Buona Destra Toscana – e l’incontro al MISE del 11 Gennaio 2022, nessuna soluzione concreta e credibile è stata adottata. Le difficoltà ad ottenere liquidità nonostante ogni promessa effettuata dall’azienda e la difficoltà addivenire a un’organizzazione della produzione in modo più preciso e puntuale preoccupano non poco tenuto conto che tutte i 450 lavoratori impiegati nel sito aretino sono al momento in contratto di solidarietà, e che l’indotto consta di almeno altri 400 lavoratori che vedono il loro futuro letteralmente in bilico. Ci si aspettavano soluzioni e un piano serio di investimenti e invece, nulla di rassicurante è pervenuto all’esito del vertice al Ministero. Ancora una volta – continua Bombaci – tutte le istituzioni dimostrano la loro “impotenza” nel gestire le crisi aziendali – che in Toscana si vanno moltiplicando – che comportano il rischio di perdita di lavoro per migliaia di lavoratori. Ci sono circa 50 dossier in Regioni aperte per tale tipo di situazioni. Vorremmo capire che cosa si intende fare. Cosa intende fare la Politica per quei lavoratori e per quelle famiglie, in un momento storico delicato come quello che stiamo vivendo, in cui la necessità di avere delle sicurezze è fondamentale per lo sviluppo non solo della Regione ma del Paese intero. Crediamo, e su questo ha perfettamente ragione la Consigliera Elisa Tozzi, che queste famiglie meritino risposte e non solo passerelle istituzionali.”