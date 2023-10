Crollo al tetto della chiesa di San Martino, interviene Una Città in Comune

Pisa, 23 ottobre 2023 – “L’ennesimo crollo del nostro patrimonio culturale e i disastri della politica.” Così si legge in un comunicato della formazione politica Una Città in Comune, che prosegue: “La notizia dell’ennesimo crollo, stavolta del tetto della chiesa di San Martino, ci rattrista e ci sconsola. Il patrimonio culturale pisano è in dissesto da oltre vent’anni e non si contano i cedimenti, le chiusure, gli edifici storici messi in sicurezza o lasciati in abbandono.

Tre mesi fa ci univamo all’accorato appello dell’arcivescovo Benotto

affinché “ciascuno faccia la sua parte”, comprese le istituzioni locali

e nazionali perché il patrimonio è di tutti. Poco prima la chiesa di

Santo Stefano dei Cavalieri (di proprietà demaniale) era stata chiusa

per problemi strutturali al tetto, e ancora un anno addietro era stata

la volta della piccola chiesa di Santa Marta per la stessa ragione. Otto

anni fa accadde alla chiesa di San Francesco (anch’essa di proprietà

demaniale), una delle principali emergenze architettoniche e

storico-artistiche della città: ci mobilitammo con Tomaso Montanari,

tante furono le promesse, le dichiarazioni di politici locali e

nazionali, poi arrivarono persino i finanziamenti per far partire il

cantiere di restauro. Tuttavia, dopo tutto questo tempo siamo ancora in

attesa che qualcosa si sblocchi e che si possano tornare ad ammirare le

vetrate della chiesa, i suoi monumenti funebri, gli affreschi della Sala

del Capitolo. Nel frattempo però la piazza San Francesco è stata

trasformata in un comodo parcheggio abusivo ed anche la facciata non è

più completamente sgombra alla vista.

Tutti sanno che il nostro patrimonio culturale necessita di cura, di

continua manutenzione e di tutela, dunque di soldi, tanti, e di

istituzioni (le Soprintendenze) che vigilino e gestiscano i lavori. Le

devastanti riforme dell’allora Ministero dei beni e delle attività

culturali, oggi della Cultura (sigh!), da ultimo la famigerata Riforma

Franceschini, hanno smantellato un sistema che, con pur mille falle e

pochi quattrini, riusciva a svolgere il proprio ruolo. Oggi non più,

intanto perché quegli uffici sono stati svuotati, poi perché si ragiona

soltanto in una mera logica emergenziale: solo a crollo avvenuto ci si

mobilita, con gran difficoltà e benemeriti sponsor (ad esempio l’Unicoop

Toscana per la chiesa di San Paolo a Ripa d’Arno, dopo una lunghissima

chiusura) o con i finanziamenti della Fondazione Pisa, che viene sempre

chiamata ad intervenire ma che non può certo tappare tutti i buchi.

Perché di buchi, anzi di voragini ormai si tratta, ma è un disastro che

viene da molto lontano. Basta passeggiare nel salotto del centro per

trovare, a distanza di anni, gli stessi ponteggi (arrugginiti) davanti

allo storico Palazzo (privato) Prini-Aulla o Mazzarosa sul Lungarno, che

cade letteralmente a pezzi, e così il Complesso dei Trovatelli (svenduto

a privati), anch’esso transennato, con l’adiacente Chiesa di San Giorgio

in abbandono e dissesto. Fa piacere, senza alcuna ironia, che il

consigliere del Pd Marco Biondi si accorga ora della situazione. Vale la

pena ricordargli che non c’è alcun bisogno dell’ennesimo tavolo esterno,

magari costituito da volontari, per monitorare sullo stato dei beni

culturali: nonostante i tentativi di Franceschini e di altri del suo

partito, e naturalmente delle forze di governo, le Soprintendenze

esistono ancora ed a loro, per Costituzione, compete questo ruolo.

Basterebbe tornare a farle funzionare.”