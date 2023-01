CUS PISA IMPRESA SUL CAMPO DELLA CAPOLISTA TAU: 7-6

Grande impresa dei ragazzi del Cus Pisa che si impongono in trasferta (7-6) contro una ancora imbattuta capolista Sporting Tau Altopascio, regalando ai propri tifosi una storica prestazione. Con questo successo il Cus Pisa aggancia il Tau a quota 38 e si avvicina alla vetta occupata dal Futsal Massa a quota 41 nel campionato di serie C2 di calcio a cinque.

LA CRONACA. Nannicini porta subito in vantaggio la propria squadra, ma il Tau sigla il pareggio allo scadere del primo tempo che si chiude quindi sul 1 a 1. Secondo tempo non per deboli di cuore; prima Umalini e poi Carmignani portano in vantaggio la propria squadra. Gli avversari segnano e successivamente Macchi e ancora Umalini portano il risultato sul 2 a 5. Reazione di orgoglio del Tau, che segna tre volte riportando il risultato sul pareggio: 5 a 5. Ma i ragazzi del Cus non ci stanno e Nannicini sigla la personale tripletta segnando due goal in rapida successione, portando il risultato di 7-5 per gli universitari. Nel finale i locali segnano il 6-7, ma i tre punti vanno ai cussini. La prossima sarà di riposo per la formazione universitaria che sarà impegnata però lunedì 30 gennaio ore 22 al PalaIsolotto contro il CB Lebowski per gli ottavi di finale di Coppa Toscana di calcio a 5.

SPORTING TAU – CUS PISA C5 6-7

CUS PISA: Salvetti, Barbieri, Capozza, Carmignani, Casarosa, Cecchetti, Fusari, Garcea, La Rocca, Macchi, Nannicini, Umalini, Tutti. Dario Umalini.

RETI: Nannicini 3, Umalini 2, Carmignani, Macchi.