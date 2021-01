Dj Full Time, speciale televisivo stasera alle 22.05

Uno speciale televisivo in ricordo del più grande Dj della Toscana, Riccardo Cioni Dj Full Time, scomparso a 66 anni lo scorso 7 gennaio. Dalle frequenze di Telecentro2 (TC2 ch 94 del digitale), questa sera, mercoledi 13 gennaio, a partire dalle 22.05 andrà in onda “Ciao Riccardo”, un collage di video e foto a cura del giornalista Maurizio Zini, che dichiara: ”Per me è stato un grande onore averlo potuto presentare davanti al suo vasto pubblico, in varie serate in tutti questi anni. Ci lascia un ricordo indelebile nel nostro cuore e la sua musica ci ha accompagnato dalla nostra gioventù fino ai giorni nostri”.

Toccante e commovente il saluto di Enrico Tagliaferri direttore di Radio Mitology, che ha deciso di dedicare tutti i sabato sera alle ore 23 un dj set di Riccardo Cioni da far ascoltare a tutti i suoi estimatori con queste parole: “Riccardo sempre con noi!”