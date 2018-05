Domenica 20 maggio torna la Giornata della Oasi

Pisa – L’Associazione WWF Alta Toscana Onlus organizza nelle due Oasi del litorale pisano una serie di attività con il seguente programma: dalle ore 9:30 visite guidate (durata circa 2 ore e mezzo) all’Oasi WWF Bosco di Cornacchiaia di Calambrone – Core zone della Riserva della Biosfera UNESCO “Selve costiere di Toscana”. L’ingresso è gratuito ma è necessaria la prenotazione a pisa@wwf.it per motivi organizzativi. Per il pomeriggio ci si sposterà all’Oasi WWF Dune di Tirrenia per VISITE GUIDATE GRATUITE (durata circa un’ora) con i volontari WWF e LABORATORIO DI RICICLO per bambine e bambini con gli amici del Teatrino del Sole – Habanera Teatro. Dalle 16 RACCONTI E TRADIZIONI dai campi saharawi insieme all’associazione Looking4. Alle 18 focus sui CRIMINI DI NATURA: speciale visita guidata dalle nostre Guardie Volontarie per illustrare i danni subiti dalle dune in questi 20 anni. Sono fortemente consigliati repellente antizanzare, scarpe chiuse, pantaloni lunghi.

La festa delle Oasi precede la Giornata Mondiale della Biodiversità, il 22 maggio, indetta dall’Onu per sottolineare quanto sia importante difendere e tutelare la ricchezza della vita sulla Terra. Il Pianeta in 40 anni ha perso più del 50% degli animali selvatici che un tempo lo abitavano. La causa di questa di questo disastro è l’incapacità dell’uomo di vivere in maniera sostenibile in un sistema naturale regolato da equilibri ecologici fragili e cruciali. La principale espressione della nostra aggressiva presenza su questo pianeta è l’uso criminale delle risorse naturali e in particolare il bracconaggio: un’azione deviata e perversa che in tutto il mondo sta portando all’estinzione di specie chiave per gli ecosistemi, come la tigre, il lupo, i rapaci e gli uccelli migratori. In Tanzania come in Italia. In Asia come in Europa. Chi nel mondo uccide animali carismatici e alimenta i network criminali, chi in Italia spara ad animali protetti e distrugge gli ecosistemi, mette a rischio la sicurezza del nostro futuro e la nostra salute, offende il senso della vita, rendendo tutti infinitamente più poveri. Proprio per questo, giornata Oasi diventa anche il momento di chiusura dalla campagna “SOS Animali in trappola”: una maratona di raccolta fondi dal 6 maggio al 20 maggio, inviando un sms o chiamando da rete fissa al 45590.