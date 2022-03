Domenica 6 marzo torna in presenza la XXII edizione della manifestazione di promozione del vino della provincia pisana

Pisa, 1 marzo 2022. I Pisani più Schietti è la manifestazione di promozione del vino della provincia pisana di più lunga data. E’ organizzata dalla FISAR di Pisa, Delegazione Storica dell’associazione nazionale di sommelier albergatori e ristoratori nata 50 anni fa proprio nella nostra città. La manifestazione nel 2019 ha raggiunto la ventesima edizione ma nel 2020 ha dovuto subire lo stop della presenza a causa del coronavirus. L’edizione 2021 viene recuperata adesso, con l’evento in presenza di domenica 6 marzo presso la Camera di Commercio di Pisa, in Piazza Vittorio Emanuele, e presso la sede FISAR di Pisa, diventando ufficialmente la XXII EDIZIONE de I Pisani Più Schietti

Storicamente la manifestazione è nata sotto forma di contest, mettendo a confronto l’intera produzione della provincia pisana e sottoponendola a una commissione di esperti. La partecipazione al concorso è sempre stata gratuita e ha richiesto alle aziende l’unico onere di consegnare i campioni dei prodotti in competizione senza alcuna discriminazione su essi a patto che siano tutti vini, vini speciali e mosti di vino, con l’esclusione dei vini da tavola senza indicazione geografica. In occasione della XX edizione la delegazione ha deciso di rompere col passato e cambiare format della manifestazione. Le aziende hanno sempre mandato i loro prodotti che sono stati degustati secondo i dettami della scheda ufficiale di degustazione della FISAR Nazionale, ma stavolta a etichette scoperte. L’obiettivo è stato quello di coprire un gap sul territorio: quello di creare una guida che descrivesse al largo pubblico le produzioni pisane con metodo scientifico e oggettivo grazie anche a una commissione pensata e creata in modo del tutto diversa e composta da DUF (Degustatori Ufficiali FISAR), rappresentanti del CTN (Centro Tecnico Nazionale) della FISAR e dell’Università degli Studi di Pisa. Pubblicarla online vuol dire inoltre essere al passo coi tempi e facilmente consultabile per tutti gli usi, compresi l’abbinamento del vino giusto al cibo giusto. La guida è sempre stata comunque accompagnata da un evento in presenza, tranne per l’edizione 2020 che, come abbiamo già detto, non si è tenuta per i motivi legati alla pandemia in corso.

“Non c’è momento più opportuno per riaffermare la volontà di ripartenza se non questa edizione de “I Pisani più schietti” – dichiara Paolo Pesciatini, assessore del Comune di Pisa con delega al turismo – che sta a significare tutto il nostro desiderio di tornare alla piena normalità con momenti di autentica condivisione. Momenti che ci permettano di approfondire, grazie a questa manifestazione, anche il valore culturale e simbolico del vino, bevanda che rappresenta il nostro territorio e che, come ebbe a dire Kant: ‘se non altro è un mezzo per promuovere la socialità e la conversazione, e dà estro all’uomo’, socialità, convivialità ed estro di cui abbiamo un estremo bisogno”.

“La Fisar nacque 50 anni fa – aggiunge Pesciatini – in tempi non sospetti, quando ancora il turismo enogastronomico non ‘andava di moda’ e sicuramente è stata una delle prime a vedere in questo settore un grande volano per l’economia e la promozione turistica. Un’associazione fatta di uomini amanti del proprio territorio ma, mi piace far notare, con una grande presenza femminile al proprio interno, che sicuramente porta un valore aggiunto in termini di sensibilità e gusto per il bello e il piacere della buona tavola. Quindi non ci resta che dire, ringraziando i Pisani più schietti e la Fisar, ‘nunc est bibendum’!”

“Una destinazione turistica si distingue presentando un’offerta completa – commenta Cristina Martelli, Segretario Generale della Camera di Commercio di Pisa – in grado di far vivere al visitatore un’esperienza da condividere e raccontare. Per questo il vino di qualità è stato fin da subito uno degli alfieri delle “Terre di Pisa”: la destinazione turistica che stiamo promuovendo con gli altri soggetti, pubblici e privati, coinvolti nel progetto. Anche quest’anno, quindi, la Camera di Commercio ha contributo all’organizzazione de “I Pisani più Schietti” ospitando l’evento nelle sale del Meeting Art and Craft Center e concedendo il suo patrocinio. Una kermesse di rilievo che da anni consente di approfondire la conoscenza delle varie espressioni della produzione vinicola pisana non solo da parte dei professionisti ma anche degli amanti del buon vino che, sempre di più, prediligono la qualità del bere.”

“Il ritorno alla presenza è stato molto gradito anche dalle aziende stesse – continua Salvatore Pulvirenti, Delegato della Fisar Pisa – lo dimostra l’aumento di partecipanti rispetto all’ultima edizione che si è svolta solo legata alla guida online. C’è voglia di ripartire e di farlo “di persona” e se sappiamo creare le giuste occasioni il territorio e le persone saranno sempre pronte a rispondere positivamente, adesso più che mai”.

L’edizione XXII di domenica 6 marzo sarà divisa in due parti:

– Evento al pubblico in cui ben 30 aziende del territorio delle Colline Pisane metterà a disposizione i propri prodotti.

– 2 Master Class a tema entrambe svolte con una selezione dei migliori prodotti e con la presenza degli stessi produttori del nostro areale enologico:

Syrah: “il quarto moschettiere” dei vitigni francesi all’ombra della Torre 4 etichette di altrettante aziende diverse, ognuna in 2 annate differenti. Così da scoprire insieme le differenze che lo stesso prodotto sa dare al palato nel processo di invecchiamento. Al netto ovviamente delle differenze stagionali di produzione

Il “Re Sangiovese” e i suoi Moschettieri 8 etichette di altrettante aziende dove il vitigno principe della Toscana la fa da padrone

Tutte le soluzioni prevedono il pagamento di un contributo. E’ possibile acquistare il proprio ingresso in anticipo a partire dalla pagina https://www.fisarpisa.it/pps-2021-eventi approfittando degli sconti di prevendita.

Evento al pubblico. Si terrà presso la Camera di Commercio di Pisa in Piazza Vittorio Emanuele, 5 dalle ore 15 alle ore 19. Con 12 euro si avrà a disposizione: bicchiere e taschina portabicchiere, che rimarranno comunque vostri; 5 degustazioni a scelta tra tutti i prodotti in mostra. Sarà l’occasione per conoscere la varietà dei prodotti che il territorio della Provincia di Pisa, ricco di differenze pedoclimatiche, esposizioni e quant’altro, sa dare. Per l’occasione non solo i sommelier ma gli stessi produttori saranno a disposizione per spiegare la filosofia che sta dietro a ogni bottiglia. Inoltre è possibile acquistare ulteriori ricariche di 3 degustazioni al prezzo di 2 euro.

Master Class. Hanno ognuna un costo di 30 euro e si svolgeranno presso la sede Fisar in via Cattaneo 97 a Pisa. Sono eventi a numero chiuso e i partecipanti avranno a disposizione una propria postazione completa di tovaglietta e bicchieri per le degustazioni. Questi gli orari di ingresso: ore 14,30: Syrah: “il quarto moschettiere” dei vitigni francesi all’ombra della Torre; ore 17,00: Il “Re Sangiovese” e i suoi Moschettieri.

L’INGRESSO A UNA QUALSIASI DELLE ATTIVITA’ SARA’ AMMESSO ESCLUSIVAMENTE A CHI E’ IN POSSESSO DI GREEN PASS RAFFORZATO (SUPER GREEN PASS) IN CORSO DI VALIDITA’.