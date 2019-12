Doppietta di Marconi e il Pisa vola. Pisa-Pordenone 2-0

Ancora una volta l’Arena è un campo difficile per tutte le squadre, anche per l’agguerrito Pordenone che si presentava questa sera con un secondo posto in classifica degno di nota. Ma il Pisa ordinato e cinico archivia la pratica nei primo 19 minuti grazie al suo bomber Marconi che registra dieci gol all’attivo. Gli ospiti ci provano fino alla fine ma la difesa nerazzurra è ben organizzata e non si lascia sorprendere regalando la festa finale ai 7300 presenti. E la classifica inizia a sorridere…

Primo Tempo

9′ Pisa parte subito forte con un paio di affondi interessanti poi Gucher crossa per Marconi che di testa sorprende Di Gregorio e o realizza la prima rete della serata; Marconi resta tuttavia a terra per un risentimento muscolare che mette in allarme la panchina nerazzurra che medita una sostituzione, iniziano a riscaldarsi sia Fabbro che Moscardelli;

16′ Rispondono gli ospiti con Strizzolo che ben servito si trova da solo ma colpisce il palo alla sinistra di Gori ed il Pisa è graziato;

19’Ancora Pisa che non perdona e Masucci riesce ad entrare in area in velocità e a servire Marconi che realizza la decima rete della stagione;

23′ Ad ogni affondo del Pisa corrisponde una reazione degli ospiti ancora con Strizzolo ma questa volta è Gori che arpiona il pallone e fa ripartire la sua squadra;

32′ In casa Pisa Marconi è sostituito da Moscadelli per un risentimento accusato nella prima rete;

45′ Sono concessi tre minuti di recupero con il Pisa che continua a difendersi da un Pordenone molto aggressivo ma poco pungente e con la difesa del Pisa mai davvero in pericolo;

Secondo Tempo

48” Gori compie un vero miracolo su Burrai mettendo in angolo;

60’De Vitis dalla distanza impegna Di Gregorio che si supera e evita la terza rete per i nerazzurri;

62′ Strizzolo prova ad approfittare di un errore difensivo in area di De Vitis ma Gori è ben appostato e non sbaglia;

67′ Il Pisa concede un pò troppo alla squadra ospite che con Gavazzi potrebbe trovare il gol ma la palla esce di misura dal palo sinistro difeso da Gori;

71′ Il Pisa ci prova con un affondo di Lisi che però dalla distanza lascia partire un tiro che passa alto sopra la traversa

79′ Viene estratto il cartellino rosso per il Mister del Pordenone Tesser per vivaci proteste per un presunto fallo di mano in area nerazzurra;

84′ Gori provvidenziale in uscita anticipa Monacchello che poteva colpire e realizzare da posizione molto propizia;

89′ Il Pisa resta in dieci con Pinato costretto a lasciare il campo per un fallo giudicazto pericoloso dal sig. Di Martino

PISA (4-3-1-2): Gori; Birindelli, Aya, Benedetti, Lisi; Gucher, De Vitis, Pinato; Minesso (76′ st Siega); Masucci (85′ st Fabbro), Marconi (32′ pt Moscardelli). A disp. D’Egidio, Perilli, Verna, Marin, Sibilio, Liotti, Ingrosso, Asencio, Fabbro. All. D’Angelo

PORDENONE (4-3-1-2): Di Gregorio; Almici (74′ st Monachello), Camporese, Barison, De Agostini; Misuraca (55′ st Chiaretti), Burrai, Pobega; Gavazzi; Strizzolo, Ciurria (66′ st Candellone), A disp. Bindi, Stefani, Vogliacco, Semenzato, Pasa,, Mazzocco, Zanon, Bassoli, Zammarini. All. Tesser

Arbitro: Antonio Di Martino

Marcatori: 9′ Marconi (P); 19′ Marconi (P)

NOTE: terreno in buone condizioni, serata serena. Spettatori: 7397 per un incasso di € 80.584. Ammoniti: Camporese, (Po) Barison (Po), Pobega (Po) , Masucci (P) Almici (Po) . Espulsi: 79′ Tesser (Po) per proteste 89′ Pinato (P) per gioco pericoloso. Ang.: 2-9. Rec.: 3′ pt, 5′ st

Aurora Maltinti