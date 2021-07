ELIOPOLI SUMMER 2021, MISTER DAVID domenica 4 luglio ore 22

Cambrone, 2 luglio 2021 – Domenica 4 luglio sul Palco di Eliopoli Summer a Calambrone si terrà lo spettacolo di MISTER DAVID nell’ambito della categoria KIDS per la gioia di bambini e famiglie. La stampa lo definisce l’Houdini del circo: equilibrismo estremo, circus performer, illusionista, Davide Demasi in arte Mister David solca i palchi e le piazze di tutto il mondo con numeri di evasioni da catene, camicia di forza e manette in equilibrio su monocicli di grandi altezze. Record man di salti con la corda su monociclo, è spesso presente su televisioni italiane e estere. Uno spettacolo dove circo escapologia , comicità e illusionismo creano un cocktail esilarante.