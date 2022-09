Milano, 21 settembre 2022 – EMMA NOLDE annuncia oggi la data di uscita del suo secondo album, dal titolo “DORMI”. Il nuovo lavoro discografico sarà disponibile per Woodworm/Capitol Records Italy su tutte le piattaforme digitali da venerdì 30 settembre ed è già in presave (https://capitol.lnk.to/dormi).

EMMA NOLDE ha deciso di raccontare così la genesi dell’album:

A volte ti trovi a combattere qualcosa che non puoi controllare, qualcosa di troppo più grande di te

o qualcuno di troppo lontano da te.

In quel momento puoi solo chiudere gli occhi e immaginare qualcosa di diverso, qualcosa di migliore. Puoi difendere il tuo futuro, proteggere i tuoi ricordi.

Quando piove forte devi ripararti e questo disco è stato il mio riparo.

“DORMI” arriva a due anni di distanza da “Toccaterra”, acclamato dalla critica, ed è stato anticipato dai singoli “Respiro” e “La stessa parte della luna”, entrambi co-prodotti da Francesco Motta, che ha lavorato con Emma alla produzione di tutto il disco. Sono stati due anni di intensa attività live e in studio,in cui l’artista ha potuto osservare, assorbire e prepararsi al nuovo album, che promette di attestare EMMA NOLDE come una delle voci più interessanti del nuovo panorama musicale italiano.

EMMA NOLDE

Emma Nolde nasce in Toscana nell’anno 2000. Il suo disco d’esordio si chiama “Toccaterra” ed è uscito il 4 settembre 2020 per Woodworm/Polydor. È stato acclamato dalla critica come un esordio veramente sorprendente ed importante. Emma è senza ombra di dubbio una delle voci del futuro della musica italiana. Toccaterra è arrivato finalista al Premio Tenco nella sezione Opera Prima. Il 2020 ha visto Emma impegnata in un lunghissimo tour. A novembre 2021 è stato pubblicato un inedito insieme a Generic Animal, “un mazzo di chiavi, un ombrello lì in mezzo”. Emma è presente con un brano nel disco di featuring degli Zen Circus che uscito a maggio 2022. Il brano si intitola “il diavolo è un bambino”. Nell’estate del 2022 Emma è tornata in tour con uno nuovo spettacolo, con dei brani inediti e nuovi arrangiamenti. Due singoli, “Respiro” e “La stessa parte della Luna” hanno anticipato quello che sarà il nuovo lavoro discografico di Emma che sarà pubblicato a settembre 2022 per Woodworm/Capitol Records Italy.