Festa di Mezzogiorno, Sabato manifestazioni storiche, sfide al carrellino e musica nelle piazze

Pisa – La Parte di Mezzogiorno del Gioco del Ponte organizza per sabato 12 maggio la prima festa di Mezzogiorno, che si svolgerà in Corso Italia e in alcune delle più belle piazze del centro storico di Pisa, ovviamente a sud dell’Arno: piazza XX settembre, piazza Vittorio Emanuele, piazza Chiara Gambacorti (conosciuta dai pisani come piazza la Pera), piazza del Carmine. «Ho pensato di organizzare questa festa della Parte per festeggiare i 450 del Gioco del Ponte e per far avvicinare tante persone che ancora non conoscono le manifestazioni storiche pisane. Ormai da 5 anni il nostro evento principale è la benedizione delle bandiere della Parte e l’esibizione degli specialisti di Mezzogiorno. Vista la grande partecipazione di pubblico abbiamo deciso di continuare la giornata e integrarla con altre iniziative. Il corteo con i figuranti verrà arricchito dalla presenza dei bambini che hanno fatto un progetto insieme al Comando e alle magistrature della Parte durante l’anno scolastico. I bambini rappresenteranno le proprie magistrature durante il corteo per le vie delle Parte. I festeggiamenti continueranno per tutta la serata nelle piazze principali di Mezzogiorno con musica e stand enogastronomici grazie alla collaborazione della Confesercenti» spiega il generale Dario Del Punta.

Il programma della giornata:

Piazza XX settembre, alle ore 16 partenza del corteo storico e sfilata degli alunni delle scuole di Mezzogiorno. Ore 20 in Logge dei Banchi il torneo di burraco “1° premio Mezzogiorno”.

Piazza Vittorio Emanuele, alle ore 16.30 benedizione delle bandiere delle 6 magistrature di Mezzogiorno. Ore 16.45: presentazione della chiamata a battaglia della Parte di Mezzogiorno. Ore 17: sfide al carrellino tra le 6 magistrature di Mezzogiorno. Ore 20.30: musica dal vivo band emergenti pisane. Piazza Chiara Gambacorti (conosciuta dai pisani come piazza la Pera), ore 19: aperitivi e cene con dj musica anni ‘90. Piazza del Carmine, ore 18: attività per bambini con i pony.

Corso Italia: merenda per i bambini, street ban, tattoo a tema (in via Cattaneo 133 c/o il negozio Scripta Manent).

L’evento è patrocinato dal Comune di Pisa, Confesercenti Toscana Nord, Anva Associazione Nazionale Commercianti su Aree Pubbliche. I partners dell’evento sono Conad City di via Del Cottolengo, New Calor assistenza tecnica caldaie di via Gozzini 14 a Ospedaletto, Rockaforte, sale prove scuola di musica, Ammodo gelateria, via dell’Aeroporto, Associazione ‘Viva piazza la Pera’.