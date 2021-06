Luca Zingaretti, Vittoria Puccini, Fabrizio Gifuni, Marco D’Amore, Toni Servillo, sono i protagonisti dal 27 giugno al 12 luglio del FestiValdera 2021, giunto alla III edizione, intitolato Poco più che persone a cui gli spettatori resteranno affezionati grazie al racconto di vicende che accomunano i sentimenti di chi racconta e di chi ascolta.

Come per le precedenti edizioni, il soggetto e la drammaturgia inedita sono di Michele Santeramo, autore di riferimento per le produzioni del CSRT, le musiche originali di Marco Zurzolo, la direzione artistica e regia di Marco D’Amore, noto per la fortunata serie TV Gomorra, ma soprattutto attore e regista talentuoso, raffinato e autentico.

Il FestiValdera è organizzato da Fondazione Peccioliper e Fondazione Teatro della Toscana, con il patrocinio dei Comuni di Peccioli e di Pontedera, realizzato con il sostegno di Belvedere spa e Fondazione Pisa, in scena al Teatro Era di Pontedera e all’interno del cartellone di 11Lune negli spazi dell’Anfiteatro Fonte Mazzola a Peccioli e all’Anfiteatro Triangolo Verde a Legoli.

Il programma:

27 giugno – inaugurazione del festival con Luca Zingaretti in Angelo – Teatro Era di Pontedera;

30 giugno – Fabrizio Gifuni con Italo – Teatro Era di Pontedera;

5 luglio – Vittoria Puccini con Greta – 11Lune a Peccioli, Anfiteatro Fonte Mazzola;

8 luglio – Marco D’Amore con Salvo – 11Lune a Peccioli, Anfiteatro Fonte Mazzola;

12 luglio – chiusura del festival con Toni Servillo in Candido – 11Lune a Peccioli, Anfiteatro del Triangolo Verde a Legoli.