Fiera di Cascina, Martedì 31 maggio si riparte con la Fiera al completo

Cascina (Pisa). 28 maggio 2022 – Per la Fiera di Cascina, sarà un autentico ritorno alla tradizione, dopo due anni di stop forzati dovuti al Covid 19. Appuntamento a martedì 31 maggio per le vie di Cascina con il meglio dei banchi e delle attrazioni della tradizionale fiera. L’invito degli operatori ambulanti ai Cascinesi è quello di venire alla festa e di godere di qualche ora all’insegna della serenità, del divertimento, del relax. “Un bel segnale di ripartenza e di fiducia, è bello tornare finalmente a svolgere il nostro lavoro per le piazze e le città della Toscana, proprio a partire da Cascina” – il commento di Cascio Maria, presenza fissa alla fiera di Cascina con il suo banco di brigidini.

“Dopo due anni tormentati, la fiera si farà, ad organico completo, e già questa è una gran bella notizia” – il commento di Alessio Giovarruscio, responsabile sindacale di ConfcommercioPisa: “Il nostro ringraziamento va prima di tutto agli operatori che, nonostante due anni terribili, saranno comunque presenti alla fiera di Cascina con i loro banchi, animando e vivacizzando il centro. Rivolgiamo il nostro ringraziamento anche all’assessore al commercio Bice del Giudice, che ha ascoltato e soprattutto accolto le richieste provenienti dai fieristi. Un segnale di attenzione e disponibilità, tutt’altro che trascurabile, anche nell’ottica futura di migliorare e far crescere questa importante evento del territorio cascinese”.