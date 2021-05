Firenze Sotto Vetro, il social film che racconta la città toscana durante la pandemia

Firenze, 28 maggio 2021 – Firenze Sotto Vetro è un Film No Profit: gli utili e una parte dell’incasso sono andati a sostegno dei lavoratori dello spettacolo attraverso un bando di produzione che sarà pubblicato da Malandrino Film entro dicembre 2021. Il social film, nato da un’idea dei due registi durante i primi giorni del lockdown del 2020, è stato realizzato tramite i contributi video inviati da tutta la città, con l’obiettivo di poter raccontare un momento straordinario per Firenze e per tutto il paese.

“Firenze Sotto Vetro è un progetto che ho amato fin dall’inizio, non solo perché racconta la storia del 2020 attraverso gli occhi della città in cui sono nato, ma soprattutto perché ho avuto la sensazione immediata, di lavorare con persone eccellenti professionalmente e con una sensibilità fuori dal comune. Quindi ringrazio e mi sento onorato di essere stato scelto da Luigi Mearelli, Pablo Benedetti, Federico Micali e Andrea Mugnaini per mettere in musica la voce di questo film. La particolarità di un DocuFilm è che l’impianto musicale è molto variegato, cambia molto velocemente. La sfida più importante quindi è stata trovare una chiave di lettura che, nonostante le variazioni, desse una consistenza al colore musicale scelto. Ho voluto basare la narrazione musicale su un tema molto aperto, che galleggiasse per aria, come gli occhi dei narratori che ci raccontano la città. Poche note di pianoforte e violoncello, il film è tutto lì dentro.” (Emanuele Frusi)

Firenze Sotto Vetro (prodotto da Malandrino Film e 011Films) è stato realizzato nell’ambito del Programma Sensi Contemporanei Toscana per il Cinema. Il progetto ha il patrocinio del Comune di Firenze ed è stato realizzato , con la collaborazione di Toscana Film Commission e del cinema La Compagnia. Media partner Lady Radio e PS Comunicazione.