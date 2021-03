Franco Gabrielli e Natalia Quintavalle inaugurano il ciclo di incontri di “Meeting Generations”

Pisa, 23 marzo 2021 – Saranno Franco Gabrielli, attuale sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e Natalia Quintavalle, ispettrice generale del Ministero degli Affari Esteri, i laureati dell’Università di Pisa protagonisti del primo incontro del progetto “Meeting Generations”. L’appuntamento, organizzato da Starting Finance Club UniPi e dall’Associazione Laureati Ateneo Pisano (ALAP), si tiene giovedì 25 marzo alle ore 18 con il titolo “I populismi mondiali e le ripercussioni sull’assetto democratico”. Sarà visibile sui canali YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=hhL2moTpOi0) e Facebook (https://www.facebook.com/unipisaofficial/) dell’Ateneo pisano e sui canali social di Starting Finance Club Unipi.

Nei loro interventi, i relatori analizzano e discutono origini, implicazioni e reazioni del “fenomeno populista” nel contesto delle democrazie occidentali moderne, richiamando le procedure di controllo, a livello interno e a livello diplomatico, che l’Italia ha in essere. I due ospiti si muovono da prospettive differenti, ma complementari, con l’obiettivo di arrivare a una sintesi ampia e aperta sulla questione.

Franco Gabrielli, nato a Viareggio nel 1960 e laureato in Giurisprudenza all’Università di Pisa, ha iniziato la carriera come funzionario della Polizia, diventando capo della Digos per la Questura di Roma. Prefetto dal 2006, dallo stesso anno al 2008 è stato direttore del SISDE, il Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica, poi diventato AISI. Dal 2009 al 2010 è stato Prefetto dell’Aquila e dal 2010 al 2015 capo del Dipartimento della Protezione Civile: in questa veste è stato Commissario delegato del Governo per l’emergenza Costa Concordia. Prefetto di Roma dal 2015 al 2016, ad aprile dello stesso anno è stato nominato Capo della Polizia. Poche settimane fa è stato nominato sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri nel governo presieduto da Mario Draghi.

Nel 2017 Franco Gabrielli è stato insignito con il “Campano d’Oro” dall’Associazione dei Laureati dell’Ateneo Pisano.

Natalia Quintavalle, laureata in Scienze politiche nell’Ateneo pisano con specializzazione in Economia, è una diplomatica italiana con oltre trenta anni di esperienza nelle relazioni internazionali. Dopo varie e rilevanti esperienze è stata Console generale d’Italia a New York dal 2011 al 2016 e Consigliera diplomatica del Ministro della Giustizia dal 2016 al 2019. Nel gennaio di quell’anno il Consiglio dei Ministri l’ha nominata ispettrice generale del Ministero degli Affari Esteri.

L’iniziativa del 25 è la prima dei tre appuntamenti del progetto “Meeting Generations” che ha l’obbiettivo formativo e culturale di favorire il dialogo tra diverse generazioni di studenti dell’Ateneo pisano. Il ciclo è organizzato da Starting Finance Club UniPi, associazione indipendente di natura e anima universitaria fondata nell’ottobre del 2017 da sei studenti dell’Università di Pisa, e dall’ALAP, in collaborazione con l’Università di Pisa. Ad aprile seguirà l’incontro con il neo segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, su “Recovery-Fund e ‘debito buono'” e a maggio quello con l’amministratore delegato di Arcelor-Mittal Italia SpA, Lucia Morselli, su “Le prospettive industriali italiane e la transizione green”.