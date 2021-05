Fratelli d’Italia e l’iniziativa in Valdera del pane tricolore

Capannoli (Pisa), 8 maggio 2021 – Da sabato 8 parte la nuova iniziativa ideata e promossa dal circolo di Capannoli e Santo Pietro di Fratelli d’Italia a sostegno delle famiglie e della tradizione, a partire da oggi e nel corso dei prossimi mesi a Capannoli e in tutti i Comuni della Valdera verrà distribuito e arriverà sulla tavola delle famiglie il pane tricolore. Ad annunciarlo sono gli ideatori Matteo Arcenni, Alberto Sgherri, e Giacomo Citi e il consigliere comunale Mattia Cei. “Distribuendo il pane da una parte vogliamo rimarcare la nostra vicinanza a tutte quelle famiglie messe in ginocchio dalla crisi legata al Covid, e dall’altra vogliamo valorizzare un alimento con una lunghissima storia e tradizione alle sue spalle, che non può mai mancare sulle tavole delle famiglie toscane.” Fanno sapere gli organizzatori.

Il pane rappresenta una parte fondamentale della cultura toscana che affonda le radici nella civiltà contadina. Da sempre in Toscana il pane è stato l’alimento base dell’alimentazione di tutti e la lavorazione è stata caratterizzata da norme ben precise. Ancora oggi moltissimi piatti della tradizione toscana vedono il pane, spesso raffermo, come ingrediente base.